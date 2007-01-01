Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области введены в эксплуатацию новые газовые сети
Новость дня Общество

В Калужской области введены в эксплуатацию новые газовые сети

Своеобразный новогодний подарок получили жители деревни Никитино Юхновского района.
Владимир Андреев
21.12, 11:21
0 267
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Министерство строительства и ЖКХ региона сообщило об этом в воскресенье, 21 декабря.

Уличные газопроводы построены за счет средств областного бюджета. Их протяженность составляет 1 километр.

В 15 домовладениях деревни Никитино появилась возможность провести голубое топливо в дома.

- Жители могут подать заявку на газификацию домовладений на сайте Единого оператора газификации, - пояснил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFLMXRKNlM0SngrL0VrdkJsRytsSlE9PSIsInZhbHVlIjoiM241MHBkcVBGRS9QWWE1dko3UUh6ZWsxUHFSakF6Z1djUzdveUNheXkzaUNSK3dVVXFPMlZ0UU10TXF1OGlObXR1YnZBK2IwM0N2aUpQV2RMZ2VFRlF3MThTOVZHZmZOZEZ2cXpnalRHYmc1UzRrT3BHeEJwczJZaFBEbVVxanp1R1pTbzRDRk04QzBjNWQvL1RsdUdkS01rWWhrTVhwb0tOVExQek1qR0ZWcm84TnFkeVhEVGtjSFE3R3ZwaWxGNG93bHpjOGkzNXI1QWlLaldMZ0Z4eDZ0Y29mQkk3a2thOXVDWnNQdGxZdjZYMkdVK0h0QjdPY2ZnU2QvVEM2dGszOEdlZjVuZEhSMkVtdDVoSnVtd1dzTk5FbytIOW9ZUHdHMTMveVU2RmErWkk5c0hNU29ySXQzd3FhcE9uaTJYVnRQdC9uWHpHRWxyV090UGUyOWRkQk1RRGZ3d0JDcXRQeXlCd3pEMHZRVEgrTmhsU3oxOHlZUXIwTGs1MEw0TzA5aFF5Z1FvQmFxdllvUC9aSDJTcUhzWEJtbHlGVmEzdjlkbEx3a2M3SFFJeTFrR2xoWjJCNGtWNTJlVU83RSIsIm1hYyI6IjhmYTYyZDg0OWE0M2E2YzE5YjBhN2Y1ZDFjNjhhOGNmNDczNDMxYTNkNDYzZjBhMTgzN2I5ZTc2OTg5MTEzYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imd1UEZVdmV0V3J2S0xLdzVJSDRNRmc9PSIsInZhbHVlIjoiT2MyTFU2RjhYaTRCaVlTamJzK2VGMkptNGprdHJTcjQvMWlmT0J1WURUdUMvYmtxd0E1dWRlMERKMC9XOUczQ0VtMkNRYTkwWjZpVmxVK0g0UStOV08wcHcxd0lIM2lnT1QwY1VQMlFJWUg5bjk2OFpib2g4WlErQTcwOUFySlNGQU1vSGlMbUI4SGdpN3oxZEtaVVpXVi8xaXNxc2o0cjJwdW5vVlBkbmhnYWlYZkc5OXFmNkJLQVBhQXNaV1FSa1NkZ1BiQUo3TUtHcW5GRDJUUnBSRTJBdlVsU1ZybFRkdDJjVk43WnVsMVhTN1p1TUdDOW9zNUFIUGdOckFVMG1aWTBFWENuRWl2NFF6L0d6TkpVaEt3Mm43alZobWVXNXJGdk9DeXpMWUh5aTRDdllaUGd0ZEJFZ29JWG1qaDNEV3YxQlp2QjMvNDNRaDk1V0JZY3duTjJKcUhLYndwVVliZEwwMjZSdzZxalZ6bFIxaVZuTUE0SmRSaEl2NWZMVGFXRExzRTl4aVZZVTZiK3hwd21hTDZSZjRYejRzVzdNSVJpaXBqTVlVcFkrUXFVNFNrbHlKNzRBNk9obDBrRXhXc2paY2JDM1V6L0UyS2VPR1dmN2YybFpEdU9LWFhOZjVIM0g4TlRpWlM5bUg5Nkg1UWZTeHppOWdwQjR5WGM2N2dTTUhIL1lpZDk1RlRIeDdua2tMVHhKYStPMUNwOHpaSVhJL1dPYUpEdUFSeXc5cnRSbVhBcUMyL3dhdFp0YWlLVTZRMjZjQVNDaGdOY3NlQVJxMmJmTERWL3RpTm1vajZkM21UTXZ0blRNR2wzOFRXcmh1bzkvb1pQUzZQWiIsIm1hYyI6IjliOTdiNjU0NmE0NjI1ZDFhYTAwZGUwMjExNWI3YjdlMDk0YjljNDljNWMzODNjYjY0MTg5ZmEwNGE3MzZkYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+