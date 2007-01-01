В Калужской области введены в эксплуатацию новые газовые сети
Своеобразный новогодний подарок получили жители деревни Никитино Юхновского района.
Министерство строительства и ЖКХ региона сообщило об этом в воскресенье, 21 декабря.
Уличные газопроводы построены за счет средств областного бюджета. Их протяженность составляет 1 километр.
В 15 домовладениях деревни Никитино появилась возможность провести голубое топливо в дома.
- Жители могут подать заявку на газификацию домовладений на сайте Единого оператора газификации, - пояснил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь