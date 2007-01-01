Вода цвета ржавчины течет из кранов в деревне Бебелево

Жители деревни Бебелево, Ферзиковского района в субботу, 20 декабря, опубликовали неожиданный цвет водопроводной воды.

- Вот такая у нас водичка, сообщила местная жительница Людмила. - Когда это закончится? Кто-то ведь должен навести порядок, за что мы платим?

В министерстве строительства и ЖКХ региона подтвердили факт аварии на основной скважине.

- К сожалению, возникла аварийная ситуация на основной скважине, пояснили в министерстве. - Поэтому возникают перебои и появляется мутная вода после включения. Резервная скважина не обеспечивает нужный объём, поэтому восстановить нормальное давление пока не удаётся.

По словам чиновников, сейчас принято решение о бурении новой скважины. Ее уже начали бурить.

- Прогнозируем, что работы удастся выполнить в течение двух месяцев, уточнили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - После этого ситуация с водоснабжением будет полностью стабилизирована.