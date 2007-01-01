В Козельском районе строители сорвали сроки ввода в эксплуатацию школьного здания

Капитальный ремонт школы №1 в городе Сосенский начался еще в мае 2025 года, 19 декабря местные жители сообщили, что конца ремонта еще не видно.

По плану школу должны были отремонтировать до конца 2025 года.

- Разломали, разобрали и ремонт не делается и не доделан, кругом мусор и разруха, - сообщают местные жители.

В здании учебного заведения строители должны были заменить окна, отремонтировать фасад и перестелить крышу.

- К сожалению, ремонтные работы в школе отстают от запланированных сроков, в связи с чем уже неоднократно направляли подрядчику претензии, - рассказали в администрации Козельского муниципального округа. - Конкретные даты завершения работ и открытия учреждения определить пока затруднительно.

- Наверное это учреждение потеряно безвозвратно с таким отношением, - с грустью констатируют жители Сосенского.