Общество

В Калужской области зимой проснулись лягушки

Дмитрий Ивьев
20.12, 12:21
Следы одной из них зафиксированы в заповеднике «Калужские засеки».

- Лягушки, обитающие в заповеднике, традиционно выходят из зимней спячки весной, когда солнце согревает воздух и воду, - пояснили 20 декабря специалисты. - Но оказалось, что такие сильные зимние оттепели сделали своё дело: лягушка перепутала сезоны и проснулась.

Скорее всего, с понижением температуры она снова впала в зимнюю спячку. Но встреча уже зафиксирована сотрудниками заповедника.

