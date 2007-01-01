Калужане пожаловались Путину на отсутствие индексации зарплаты
Сообщение от имени работника «Калугапутьмаша» вывели на большой экран перед президентом России Владимиром Путиным во время прямого эфира, который проходит в пятницу, 19 декабря.
Глава государства, правда, в этот момент смотрел в другую сторону, но в трансляцию на всю страну жалоба попала.
По словам автора сообщения, индексации зарплаты на предприятии не было уже два года.
Представители Калужской области вопросов президенту пока не задавали.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь