Калужане пожаловались Путину на отсутствие индексации зарплаты

Сообщение от имени работника «Калугапутьмаша» вывели на большой экран перед президентом России Владимиром Путиным во время прямого эфира, который проходит в пятницу, 19 декабря.

Глава государства, правда, в этот момент смотрел в другую сторону, но в трансляцию на всю страну жалоба попала.

По словам автора сообщения, индексации зарплаты на предприятии не было уже два года.

Представители Калужской области вопросов президенту пока не задавали.