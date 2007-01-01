Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане пожаловались Путину на отсутствие индексации зарплаты
Новость дня Общество

Калужане пожаловались Путину на отсутствие индексации зарплаты

Дмитрий Ивьев
19.12, 15:45
1 1078
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сообщение от имени работника «Калугапутьмаша» вывели на большой экран перед президентом России Владимиром Путиным во время прямого эфира, который проходит в пятницу, 19 декабря.

Глава государства, правда, в этот момент смотрел в другую сторону, но в трансляцию на всю страну жалоба попала.

По словам автора сообщения, индексации зарплаты на предприятии не было уже два года.

Представители Калужской области вопросов президенту пока не задавали.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
12 оценили
58%
0%
17%
8%
8%
8%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpNakxMYVo2dzlEaFdvbDNpR0l4UHc9PSIsInZhbHVlIjoianA2Y3J1RU1nRHVKOTRRL2FMcElFV0NXam9ZSFRESEpxVU83SzV4akVvYzl3bUFwdHlxNWYvdE5GK0tkTjdscVhGK1VGc25jSml1V2EzOTYra1p1NEV6SDZvNkJtUjV0RUVIbURrQml0WGdXRi9IVnNPU1Jicmc4MUJoNGFFMU9qdkZVb09RSURESlkxSldtTlQ5c3FrNUU5eEF4UWlzbVY3UUVoTUEvVVl5b3FYNlpOVWd5K2M2NlZ2UXJER1hJUXR2cEhjQTY0S1ZLWjNma0YzUEg1WGtId0dhOU9OK25VQnNHYVQrYmFTSUtEV3V5R2VVY1FKWHJ1LzNmOTFRcDZ6TTdySjloZnJyVWMwRHVVNnVnN2xQdnlkclplcEcvNHVGUnVsYTB2alQvd25HMm1ubGROUExFcGdXaTZwSWNmWDdLTzBBa3JJOFdZaVFIamxFcUt0eHJJa2NxaVVPcEhYNlMySG1Odm15RFhwaUMzUCtGZjByaEVxdEVZNHRPUzVadjRUNDlTR09sWVhBMlJTUHA0dUhmVTZhQkw3ZE45QXR0SnBnZi9JZmkrSlRDNjZGWmorTE9ZV2o0VnVWdyIsIm1hYyI6IjY4NjkwNDQ4NTUxZjAyZTk3NmM3MDFhM2UzYWFmM2RmZTA3ODRiZjVlYTU1M2VmODMyZWE2OTc1NGExYWNlNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZnSjNzV3hJaUkxL0M0NzNuYVZ6akE9PSIsInZhbHVlIjoibEUvVmdzOVN2Z2NmZWgzbG9wL1ZicTJOK0R2c0VhT09XaXh0em1EZHBzNWxUK3ZPVFFBMnNHUVduMFpnQVlSVVRQbHYzc1ZyVkhiaEV2bnJBd2dYOE1BUGRjSFV6Z010MjlYUFUzRXA2ay9mTzZ4VUJMNkZseHIxY3l1RWIvUm1BUFZRS0p5K080ODNGVHMxY2N4RUVNN1NncHF3Sk8rdnZBZnJPVXNoRy9pc1BjZm5jaFh2WUtFeXJzQitwbWlqK09WN291aWgwa0NlM2wyUW4zRlFkN0N0N0FwZkM0L095ODFqMGlxRzhPbHZwUEtRMlBmTFlhOXdURDVwL0luajN3ODd4M01lUjdkRmhUN0NOcDc5YVlzQ3E2Um5WUit0a2laM2NaMFhmTmhCNE8wYlFuY3BVS04ybGxuNXRrQ2ZUWCtIQ2tTMy9CK1RHS0V3UzNwNjBmMnJJZEQzVDVFeWE5NVFXdkxaRmdxaDBQdTFBeExvam1IRlRjMHFMVnM4ZUlOUHFVc05wMkdBdFhXVFhRdDBvUS9YWkpJcjkwcVVDbWxycTZhOEpBZ1hqMCtJejdublErMWFnbm5sUHNHdzRCQ0FwbGcyMDIzTkJ2cDhGOUUrUlMzWFdDK3l6a3lLanZrNUV5YmdWSlNRTHJVWEJBVjNsRkhseWQ3Q3hZYjBiOEo0WWdNSUdlTFBzeUhBcG9BTmlOOTF0NCtkZVZlaXJkZUNMc2VNTmRxNVZ4MUxxQno1ajhsTTFqdFdLeisxc0VRRUNjTVE1K1NFckxUaUxzQk1VczcvbXpKUGNBUEpyK0wxaFd4RUJxZG9OYlBSSmVwSGVSbTJGOVFlWkRKNSIsIm1hYyI6IjA4YTRiODI4ZWI3ZTY3YzgyMWYyNGM0ODBjM2MyZTE1NmI5YTA5OTI0Y2M1MDc4YWI5NTE5NGFhYThlMTNlODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+