Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области рассказали о проверках на дорогах
Общество

В Калужской области рассказали о проверках на дорогах

Дмитрий Ивьев
19.12, 10:23
0 404
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

17 декабря в Малоярославецком районе прошёл масштабный рейд дорожной полиции - сотрудники спецвзвода ДПС проверили более 190 автомобилей. Цель мероприятия - найти нарушителей и напомнить всем участникам движения: безопасность начинается с внимательности и уважения к правилам, сообщили 19 декабря в Госавтоинспекции.

За один день инспекторы выявили 14 нарушений. Чаще всего водители ехали без пристёгнутых ремней - таких оказалось пятеро. Двое не уступили дорогу пешеходам на переходе, и ещё двое перевозили детей с нарушениями правил.

Также были зафиксированы случаи езды без ОСАГО - и это уже повторное нарушение у тех водителей.

Один автовладелец попался на неправильной тонировке стёкол, а двое пешеходов нарушили ПДД.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjduaHdXOTVKYlloWDFZdUQ2eWcyRnc9PSIsInZhbHVlIjoibFcwelRMQVZLRENZb0tQbFk1NSszYkF0amFzZTc0dy9odWNYeWplWjhMTktPSUlrT2I0cTRldkxHUUpFNmtsWVQzK0E5WGV0c1ZSeWRKc0VkNksrZE5BUFpIRDNmc3hXNjA5enBoNCs5enVGM3pjcmVTNlhWbXpiaFJtY0EveHhETmtITElEd0pkRVBIRzZXUmxZeHBKL0JEYVI4SkdVWk9WNk02WStYcHBoQ2c1U2RJQ1Y4OXMyYVdJeUpxTjIrcllWN3VNSWNtS3ZaUjNneExrcm0yTk91eFkrUnppQ3lXS0tEL2lpSDdkVU0wazZ4QVZwY1hNcGxhdmdwdzBoTk1yTXlrT1dIUHlsWDlWMTRjRGQyUTlGY2doWEk4TU1pbGhPRVU3aDRXOW4zNFpUVDJtdkFyT0lRQmo0NjB0YkJFY1R1S3RMa1Eva0hZL0V6ejcvZnZaUkJWcDB3WC9ORXQrOHR0Nmdaa2dVaFJvcjI1YVRQbzAvYTZhcTRUbEZjcGg3dmxyN2hxQ2FzMisyS0FxODNuRHUwQVlIb2ZXd21lclhFdWl3c2lLNGVpSktYN25sSWpVUjUvQWhDaDNDOSIsIm1hYyI6ImVjZjFlNGNjZmFmOGUzZmRhNmVhZWM4MDE2NjFkZDkzZjMwNmE0MzUxOTBlOGJmZGI1MjBmMzI5NDk4NmJjYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFEQTI5Z0RiME40UU5abnNBcE9mcHc9PSIsInZhbHVlIjoiOGo0U05VMGpOeEp2ZytvYWhXL1hQWWlGOVNBYkkrcSt0R1NuZ2FUZ0xHdHZvSGNaU1hEWlZpM1ZoczJtdzBDUEZkcjdnV3VsNGpSR2VDWlRKa3VHS01SQlFSZXdBWXQ3S1pqcHhpSDVPd1RqYUlmcHBJNXdGKzNBUVR4czVUR0lUTmg0cWI1RmNVcXhMLzFhYnk5UnphYk5xYTVuTXdwYS91aEZkTnQ1aTFFdGlLOUxaendzU1hMc3lrU2lVSjFLck9ZK1kyNnZJOU9Ed3pESUd1YTBMMVJtdlJwVmVJUys4RnArai9DaW0xS0hkV3VPVmtFSUpvY2ltdnpYYjdzWUdYYzA1d0pWSEF4Wk95OTlEZkVvaVZiNHJTRnh1TEhscFB1S3NlejFhdVhtL0FleXlac2dKRlFUVUFyc0w1dUx2ODUrd2tsRzQvRkYwd2pMUVltVTU4elNZN2pWK016c3cyRWhlbG95YzhCcjBBVU92T0dQaHpVRkpPTWhzMm1zWXJuOE9KZzFjcWo1Umc4YThpOWx2NzBtY0dNTkpVUTZXRDZzSW5xNk5vaDl5a01FUHpRMDNJRFhiNWxpZ0xZbks5cUdwdlJhMnhHckgwdXBDbHB1dm8vcE9FV0VlMHU4RGFVVGJXNVUrUzBSOCtBU09UY0ZBWktHTHU1VnNYc0tNNEJpRnJDb0VtMk54WjdZUGZTTDdvb0hkQWZNbmdEb3FkRzZPLzMyWXExSTlYY0FuR0RXTXoySWRGT29BaU1EdHc0bFhqV0JJWEs5U01rMEh6R1VWOXpSWFR1czhLMER1cGpzc012T1BBaGUyNzRhYmZZWjFTZDBWNXRFZWI4SCIsIm1hYyI6ImVlMGNjNTE2NzI0ZDZiYmY2Y2M5ZmZlMDRiMWQ1Y2IzMGRmODBkNTI3Y2I4YjMxODQ3ZDYzYjc5NmRjYWY3MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+