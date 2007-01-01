В Калужской области рассказали о проверках на дорогах

17 декабря в Малоярославецком районе прошёл масштабный рейд дорожной полиции - сотрудники спецвзвода ДПС проверили более 190 автомобилей. Цель мероприятия - найти нарушителей и напомнить всем участникам движения: безопасность начинается с внимательности и уважения к правилам, сообщили 19 декабря в Госавтоинспекции.

За один день инспекторы выявили 14 нарушений. Чаще всего водители ехали без пристёгнутых ремней - таких оказалось пятеро. Двое не уступили дорогу пешеходам на переходе, и ещё двое перевозили детей с нарушениями правил.

Также были зафиксированы случаи езды без ОСАГО - и это уже повторное нарушение у тех водителей.

Один автовладелец попался на неправильной тонировке стёкол, а двое пешеходов нарушили ПДД.