Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людиново суд вернул зарплату трактористу
Общество

В Людиново суд вернул зарплату трактористу

Дмитрий Ивьев
19.12, 09:02
0 109
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель Людиново устроился водителем трактора на местное предприятие в октябре 2024 года. Спустя семь месяцев он ушёл с работы, но зарплату за апрель 2025 года так и не получил. При этом с ним вообще не заключили трудовой договор — всё было на словах.

Мужчина обратился в прокуратуру, и та проверила ситуацию. Выяснилось, что предприятие нарушило трудовое законодательство: работника не оформили официально и не заплатили ему положенные деньги.

Прокуратура подала в суд, чтобы доказать, что трудовые отношения всё же существовали, и потребовать выплаты долга плюс компенсацию за моральный ущерб.

Суд встал на сторону работника. Предприятие теперь обязано заплатить ему 46 тысяч рублей - и за не выплаченную зарплату, и за причинённые неудобства и стресс. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры, заявили 19 декабря в ведомстве.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRPUGdvL2hqTG1WVDR1VDFrMHhpL2c9PSIsInZhbHVlIjoiMEYrK1JQajBvUXFZY2NVVkIwYzBTYithM0pMRVRZY05zbUNnUnhvUmZ1L1QwYkRYTzJvWnJXekh5RGphc2FSUng5N3Y0R0NYYTNZV3FFWVBaNittdHNpemQwekpteW9vV3J2ZGhWWkpxQS9ITnBmM1NpcUNaR3RDbGNaam5oUWZ3ajJ4a1dIV0dnS0xVcjVPMEpvb1ZGbzBOSXFUOXhMbU9RSGEvQW1FRkcxRTF0MkY3Ym9OR2pQY2dpTytpQ3hzU0J5RUErMHIxSVFja25zQmxkSDRoZlYza0ZmRjIyQXBNWnFEUU9FQXhRRmRFTThpOERZZEtiS1c3OVlRNndJdGduRE45c1d3MHhrLzlaTmlLbGIwT0ZTVk1zejZJaFlJUDlOK0V5cktoZ0V2K2gzbXhidCtrbHIya3U0d1cvR0hnVjhFM0s0VHY4cStiYjRhc2creXlZMThTZVN0TXY0cndkL3ZxaGdZZzlrbUN5cHdyY0dxQkJET1ExamZSUG9GMituMXNTTTl6bzBHazA0SVpGV09NRjJDVnJzRFRzeHoyL09IZWpYZThhWUxGVkNkYi9FaFVqTVVLK2FpNkcvQiIsIm1hYyI6IjQ0ZWJlNGI2ODZkNDcyYTRmOGQ0ODVjNDMxMzI5MDg0YjE2ZGIyYWIzZTk1ODQzMjRhMWZhOTJiM2Y1Y2I5ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktYWjE4YnBUMjIyZ3NhM2ZSVXVOVmc9PSIsInZhbHVlIjoiNnZSdWU2cTE2aHdoWE1XaHNmRUo5ZU1rQzhIYnJVWWZ5SUR4VSs2TGd3OEhtQkRMcG8rK0wyelBieSsxbHJLMUtpWjlFYXBwRE1tdlhiZElqd1d3UUs3SE9iYlAyQlJqbzJ4MGtoanhwL1FoWER5ZjNLNHhSTFU3dzM2dkNDRzJTTzJrRy8wa0dUSExxaE1RMVBJOXpzakhZMW9meFgycU1UaWY5VUxsMjdNdjRPN0RmZTNRVkNHWHJESCtiZHIwNXZUK1lWZjh0a3RlRldTdTlDMHFxS1grRW41a1JqQmV0djNnanh6WGpIUE5Oa0JyQlZhR3FQSVM1WXBHaDltY1pEbkhwRkNRQUZJU2Ywb2lNanMrWWFaTHREL2FWM0kwRk5TVmlldThCQmRvZ2RKVURNQnVLbkV3NGdHZmRGUjZhRkl0MzRuRHRTYWNpMGdmVkNjK2Mxc051VVpTLzdvdUplTEplK3U0YTg5dlJoUWRpcXlOaDBhV0pmeHNDVUxFbkp3TDllQlhUVVJOcG9kVDdRNFc2NmdOZU1vanNsWXpvMEVDNDJLNGQrK2NNU0ppV1N1YUdlc1VMWWN1OTJ4cnFiOUh3ZkI1VC91QVhldmh5KzAvN3lMU0RWbWE3REU0TjE1amZoTEhWSVYvOFVsZzZIT0RpQ2hONENneEpqaUNBdnVmVHUvK0wrTXNiSnltRGhKN29YcTA1YjZEU1ducFF4NzJoU1ppdTNQMDF3ckVNQ2N2dldCRjVkWXJ1c3VCRW1LOWV6Rm8vV0NNMnpJQ2RTS1FpZ1N5RGkwckVlYWprcVcwQ3NIeDQyN1JXdXhDN0RpOE1FOGNQTERtK2NiVSIsIm1hYyI6IjU5NWQ4MGM3YWJiZWJhMjlhY2Y2NTQyMWZjMjRiY2Y4MzUwNDRjZDIzZjA4OWI1ZTAxYTMwZWJkNTYxNTJmOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+