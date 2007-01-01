В Людиново суд вернул зарплату трактористу

Житель Людиново устроился водителем трактора на местное предприятие в октябре 2024 года. Спустя семь месяцев он ушёл с работы, но зарплату за апрель 2025 года так и не получил. При этом с ним вообще не заключили трудовой договор — всё было на словах.

Мужчина обратился в прокуратуру, и та проверила ситуацию. Выяснилось, что предприятие нарушило трудовое законодательство: работника не оформили официально и не заплатили ему положенные деньги.

Прокуратура подала в суд, чтобы доказать, что трудовые отношения всё же существовали, и потребовать выплаты долга плюс компенсацию за моральный ущерб.

Суд встал на сторону работника. Предприятие теперь обязано заплатить ему 46 тысяч рублей - и за не выплаченную зарплату, и за причинённые неудобства и стресс. Исполнение решения находится под контролем прокуратуры, заявили 19 декабря в ведомстве.