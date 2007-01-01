Афиша Обнинск
Житель Людиново отдал долг, чтобы избавиться от запретов и арестов
Общество

Житель Людиново отдал долг, чтобы избавиться от запретов и арестов

Дмитрий Ивьев
19.12, 10:54
В Людиново местный житель наконец рассчитался с долгами по кредиту и штрафам на общую сумму в 171 тысячу рублей, сообщили 19 декабря судебные приставы.

Причиной для этого стала не только судебная обязанность, но и желание вернуть себе нормальную жизнь - за время, пока он не платил, судебные приставы ввели против него целый ряд ограничений.

Изначально банк подал в суд из-за того, что мужчина не возвращал заём - суд обязал его выплатить более 160 тысяч рублей. Но он не торопился платить. Тогда приставы начали действовать: запретили выезд за границу, наложили арест на банковские счета, начали удерживать часть зарплаты и добавили ещё 11 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Часть долга - около 36 тысяч - взыскали автоматически, но остальное мужчина решил оплатить сам. Как он сам признался, ему стало некомфортно жить с арестованными счетами и постоянными ограничениями.

