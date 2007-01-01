Мигрантам в Калужской области запретят работать курьерами и барберами

С нового года в Калужской области расширяется список профессий, в которых иностранные граждане не смогут работать по патенту. С 1 января 2026 года работодателям запретят нанимать мигрантов на должности курьеров, парикмахеров и маникюрщиц, а также в сфере аренды транспорта и коммерческого использования интеллектуальной собственности, сообщили в правительстве региона.

Теперь таких запрещённых сфер деятельности стало 17 — на четыре больше, чем раньше. Ограничения вводятся постановлением губернатора региона Владислава Шапши и касаются только тех иностранных граждан, которые работают по патенту.

Новые запреты касаются следующих видов деятельности:

курьерские услуги (ОКВЭД 53.20.3);

аренда и лизинг транспорта и оборудования, не входящих в другие категории (77.39);

коммерческое использование интеллектуальной собственности, кроме авторских прав (77.40);

услуги парикмахерских и салонов красоты (96.02).

Напомним, с 2022 года в регионе уже действуют ограничения на привлечение мигрантов в такие сферы, как производство детского питания, розничная торговля и общепит, перевозка пассажиров и опасных грузов, работа стоянок, аренда жилья, реклама, кадровые агентства, а также деятельность в сфере образования, культуры, спорта и досуга.

Работодателям, у кого сейчас трудятся иностранцы по патенту в запрещённых сферах, нужно до 17 января 2026 года привести штат в соответствие с новыми правилами.