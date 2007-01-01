Афиша Обнинск
Общество

В Калуге жители 1-го Свободного переулка опасаются безнадзорного пса

Евгения Родионова
18.12, 17:35
В среду, 17 декабря, в нашу редакцию обратилась жительница дома №2 1-го Свободного переулка с просьбой придать огласке проблему самовыгула безнадзорного крупного пса.

По её словам, обращения к владельцам собаки не привели к положительным результатам.

— Пёс кидается на детей: каждый поход на автобусную остановку превращается в квест на выживание. Когда я гуляла со своей собакой на поводке, пёс кидался на нас, еле удавалось отогнать. В отлов заявку отправила - молчание, пес всё также всех кошмарит. Не понимаю, почему законы о содержании и выгуле собак работают во всех городах и регионах России, а у нас всё как-то обходит стороной? Почему из-за таких безответственных и неадекватных владельцев принимают на себя ненависть общества адекватные собачники, которые заботятся об безопасности собаки и окружающих людей? - рассказала о проблеме калужанка.

По словам представителя Администрации города Калуги ни жалоб, ни устных обращений в адрес управления по работе с населением на территориях не поступало.

— В целом порядок действий следующий: если у собаки есть хозяин и выгул осуществляется с нарушением установленных правил, необходимо обратиться в полицию. Сотрудники полиции фиксируют факт нарушения, собирают материалы и направляют их в административную комиссию. Затем комиссия рассматривает материалы и принимает соответствующее решение, - добавили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД по Калужской области прокомментировали ситуацию:

— В данном случае гражданам следует обратиться в административную комиссию города Калуги, в компетенцию которой входит рассмотрение подобных жалоб.

