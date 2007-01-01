Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге «Новые люди» помогли студентам создать настольную карточную игру для подготовки к собеседованиям
Новость дня Общество

В Калуге «Новые люди» помогли студентам создать настольную карточную игру для подготовки к собеседованиям

18.12, 14:19
1 264
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уникальную настольную карточную игру, направленную на подготовку студентов к собеседованию при трудоустройстве, создали студенты Калужского государственного университета Ангелина Абарнова, Ольга Гуськова и Илья Щелкунов. Игра «Вы боялись — мы спросили» включает личностные и мотивационные вопросы, полезные советы и рекомендации, помогая повысить осведомлённость и снизить уровень волнения перед встречей с рекрутером. Свой образовательный проект студенты разработали с помощью программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Они представили его в Москве на общероссийском финале.

«Миллионы молодых людей в России мечтают открыть своё дело — но многие сомневаются, что у них получится. Наша цель — чтобы как можно больше молодых людей решились стать предпринимателями. Ведь чем сильнее экономика, тем больше в ней счастливых людей, которые заняты любимым делом. Будущее построят те, кто сегодня только заканчивает школу или учится в вузе. Главное — вдохновить их и создать возможности», — отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Финал восьмого сезона программы собрал более 200 команд молодёжных предпринимателей со всей России. Их идеи оценили эксперты, в число которых вошли представители крупных корпораций, а также депутаты Госдумы.

Обучение участников программы проходило по трём трекам. Первый был ориентирован на базовое предпринимательство. Второй — на инновационные стартапы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой и другими перспективными направлениями. Третий был связан с урбанисткой и созданием комфортной городской среды. Кроме того, в восьмом сезоне открылось новое направление программы — «Лидеры». Оно позволяет участникам развить навыки управления коллективами.

В 2026 году стартует девятый сезон программы. Присоединиться к нему могут все желающие студенты вузов и колледжей.

Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы запустили более 109 тысяч выпускников программы.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5iaVh6cDBmejNnK25WZkV6NThubUE9PSIsInZhbHVlIjoiWnViMm40TloybmdJK0lRVHkzUUF1dUwvWi83QVUvckUrUzc4N1VLT0NxS2dFK0Q1ZTRqb042SmdISy9ubzF1YUNSVHQ1Z0hYV3M1bWVnbEljblJiQ0p0cFVhZU9yem1ST0dESHNDREVzMEdWVFFqYTYyakhJcUU2aFkyWU9jYTBpK0MxaXU1ZWpUOXlpMDltektkbVJQRXpWTStyZWlaaElLYnlFcXNhejJXUE9uekpYcG5PM3hsWVZrN3hZMjBCRG1wSzQvcGNkRitsdWFmKzQrTkpJdnZJSUdrTGUyaVBzTTJuTTROZGxmUitML1F4eXBVS0hIN3BCeXIrbXNlVkRtd0JBZWlMZVlIWVNmaS9RemNwajlpUytqNzUxeHpCcWIrUXEzMTNDN0pjTFJlNTFPUzdocFYycTJFdEZSdFdTQkV3Vzd0Um1OU04zZGIxZC9TKzZsRmd4SGREd0dlaFFLdll4cjlqbEFvQktia1BHdC9kaUlTQkp3RzVkNXFRSGpXYld1WXFUdEhIcXFodnFSY1FXRlZLMy9XU3lWYjI4eURxNTI2SE9KN0VISEsxQndtbWQrczNkZWRuUnVmSyIsIm1hYyI6IjQ1MTk1YWI0Y2YxM2NmMzM4YjAzMTYzMzQ4M2IzNTU4OGUyNWU4NTU4YWE5M2MwZjE0YmE1YWVhODA1MzZjMjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1ZWDYxNnAwN3hJQ2pNYy9YSnRPaWc9PSIsInZhbHVlIjoiT25HWDVya1RxbHphSXErM3VaMXZkbUpxaXgvMWZCZ0FmSVgyQ2ltdmNiMkNDNkdjeHhQWnVTVytQVEZBNVJFa3dPM2pndWJZK0J3ZVFGWThUbFNHMm5IRE9IcFRRV2ZoYm40OS9OV2NOaGhTb01IYWdYckMyaUsxUFhNOEFsRFR5STNRdE00aFlEa3puMEIxdjFVQWw0djQvVVlKVnRkZzMzeFppNkxlcVgvcmNrV0JnancrZFRVeDZjNU43d2RMZDY1d2Y0c2NRY2UxaUF6U1NYcGpYNzZxa0xaUzdpUWJvejBHSDVzZ2laUUM5djYxbWxSaGZxUy9YWlVPUCs4VVJiSHpMcElrdVJLNzBxcUFLSk1yZmFTRkl5MnJ5NGwxUjMya2JCWnRRbWtVaWFxcklFUXBobDJqM0NLYnk1NGJCWTRoZTJKTDJPR21HS2syUUl2UGJCTm5VckRzdkpUYnlvVG05UldIU2JEUmNueVJzUXdLNWliYVJoQzZFZHFuUVg4WCtDejJRakZFYVdqM1JjdzBIaDJxR0MyellObHJVVjB2YmR1ZnlCVm1peEJxUXk4UTlpUVpURDNJNVllK2xTN211RG8yYkVvU2VEeUpZa0l6cER0RW5IN3h6RnB5ZGUvY081SWFJQVdMb0hJTVBPd0FHNHBQNEtnV0c5NDZQZmZqdFVhMWhqMXdINkRyNVZ0MDY5U0Y1TGlNbXFjbVoxaUNudnRqMnFoa21pby82QkZNWENEOUdXTVRZZDRBL2JSeC9GK0l0ZlVKMGZ3eXd4MlBrSk5FOEFKVlNCeXNweEZaWjZPbmRjUVhReDZ6anRIRXJsK1ZaRHFvSEhvQiIsIm1hYyI6IjQ5ZjRjZjFkMGFmZmY4NDI0MGEwMDk0ZDg4MWQ2ZjVkMDZjNmMxNmJhYmM3YmMxZTI1NWJkZDhmYzcyMTVhNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+