В Калуге «Новые люди» помогли студентам создать настольную карточную игру для подготовки к собеседованиям

Уникальную настольную карточную игру, направленную на подготовку студентов к собеседованию при трудоустройстве, создали студенты Калужского государственного университета Ангелина Абарнова, Ольга Гуськова и Илья Щелкунов. Игра «Вы боялись — мы спросили» включает личностные и мотивационные вопросы, полезные советы и рекомендации, помогая повысить осведомлённость и снизить уровень волнения перед встречей с рекрутером. Свой образовательный проект студенты разработали с помощью программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Они представили его в Москве на общероссийском финале.

«Миллионы молодых людей в России мечтают открыть своё дело — но многие сомневаются, что у них получится. Наша цель — чтобы как можно больше молодых людей решились стать предпринимателями. Ведь чем сильнее экономика, тем больше в ней счастливых людей, которые заняты любимым делом. Будущее построят те, кто сегодня только заканчивает школу или учится в вузе. Главное — вдохновить их и создать возможности», — отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Финал восьмого сезона программы собрал более 200 команд молодёжных предпринимателей со всей России. Их идеи оценили эксперты, в число которых вошли представители крупных корпораций, а также депутаты Госдумы.

Обучение участников программы проходило по трём трекам. Первый был ориентирован на базовое предпринимательство. Второй — на инновационные стартапы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой и другими перспективными направлениями. Третий был связан с урбанисткой и созданием комфортной городской среды. Кроме того, в восьмом сезоне открылось новое направление программы — «Лидеры». Оно позволяет участникам развить навыки управления коллективами.

В 2026 году стартует девятый сезон программы. Присоединиться к нему могут все желающие студенты вузов и колледжей.

Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы запустили более 109 тысяч выпускников программы.