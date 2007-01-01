Афиша Обнинск
T2 прокачала сеть в 90 локациях Калужской области
Общество

T2 прокачала сеть в 90 локациях Калужской области

18.12, 14:00
Источник фото: пресс-служба Т2.
T2, российский оператор мобильной связи, модернизировал техническую инфраструктуру в регионе. В результате удалось усилить сигнал и повысить надежность сети в Калуге и в 21 районе области. А в зонах с ограничениями доступа в интернет у клиентов компании работают самые важные сайты и приложения из «белого списка» — мессенджеры, соцсети, маркетплейсы, сервисы вызова такси и навигации и другие.

Инженеры компании успешно реализовали крупный проект по развитию сети сразу в 90 локациях Калужской области. Первая часть проекта охватила Калугу: качество связи выросло на 12 улицах в центре и в спальных районах, а также в деревне Григоровка в границах городского округа.

Вторая часть проекта затронула 21 район области, где постоянно растет активность клиентов. Надежность сети выросла в райцентрах, крупных городах и селах таких муниципальных образований, как Бабынинский, Барятинский, Боровский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Людиновский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Мосальский, Обнинский, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский и Юхновский. Дополнительно оператор улучшил покрытие вдоль калужского участка Киевского шоссе.

Также сеть оператора появилась в 16 малых и отдаленных селах, во многих из которых ранее не было стабильного сигнала операторов. Эту социальную инициативу компания реализует уже пять лет, и суммарно за все время услуги T2 стали доступны более чем в 90 небольших поселениях, жители которых очень ждали появления технологий.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«Мы продолжаем модернизировать свою сеть и совершенствовать покрытие, чтобы в любой ситуации жители оставались на связи. Вместе с тем мы предлагаем удобные решения, которые помогают при ограничениях мобильного интернета: абонентам доступны более чем 50 самых нужных сайтов и приложений из ″белого списка″ и технология VoLTE, которая передает голос во время звонков идеально чисто. При этом важно учесть, что Т2 строго выполняет все требования федеральных и региональных властей по обеспечению безопасности жителей. Временные ограничения в работе мобильного интернета не связаны с работоспособностью сетей оператора».

Полный перечень ресурсов «белого списка» есть на сайте оператора.

Подробная информация — список сел и деревень, где в 2025 году стали доступны услуги мобильной связи T2:

Добрая Барятинского района, Ищеино Боровского района, Овсорочки Жиздринского района, Большие Желтоухи Кировского района, Нижние Прыски Козельского района, Троицкое Куйбышевского района, Космачово Людиновского района, Молодежный Мещовского района, Савино и Тарасково Мосальского района, Воротынск Перемышльского района, Теплово Спас-Деменского района, Брынь Сухиничского района, Мелихово Ульяновского района, Литвиново Ферзиковского района и Пеневичи Хвастовичского района.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxwAAoMB
