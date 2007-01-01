Калужанин задолжал сыну 1,6 миллиона рублей

Житель Жиздринского района Калужской области несколько лет платил алименты на 17-летнего сына, но в этом году вдруг перестал - почти полгода не переводил ни копейки. За это время долг вырос до 1,6 миллиона рублей, сообщили 18 декабря судебные приставы.

Раньше мужчину уже не раз привлекали к ответственности — и административной, и к уголовной. Последние годы он, казалось, исправился и платил стабильно. Но в 2025 году снова всё забросил.

На этот раз приставы оформили протокол — мужчину ждёт наказание в виде обязательных работ. Угроза реального наказания подействовала: отец быстро нашёл официальную работу, и теперь с его зарплаты снова будут удерживать алименты.

Однако сам факт трудоустройства не снимает ответственности за прошлые месяцы без платежей — обязательные работы ему всё равно придётся пройти.