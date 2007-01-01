Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Бабынино оштрафовали главу администрации за долгий ответ по обращению
Общество

В Бабынино оштрафовали главу администрации за долгий ответ по обращению

Евгения Родионова
18.12, 09:20
0 234
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 18 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, глава администрации посёлка Воротынск нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.

— В августе в администрацию посёлка Воротынск поступило обращение гражданина через официальный сайт ГИС ЖКХ. На момент проведения проверки обращение заявителя не было рассмотрено, ответ не дан, - уточнили в прокуратуре.

По постановлению прокуратуры Бабынинского района глава администрации ГП «Поселок Воротынск» привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Нарушения устранены, заявителю дан ответ на обращение.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtaOGNObjFiNVdkZjNrN3I2MmVDSFE9PSIsInZhbHVlIjoiYXBRYlhPUXhsd3IrZVdEbTZrUTh5N3JLbjVqT25CUmxRd1RjSnNTUlhqOFZnb2wxTDg5WVErUDZSQ1NuZlZiSVErSERvYi9MVGsyZ3phT0lPbFhhTGNzNU9Gd01mYjJ4S2tLWno5dTU0T2xJT2Nnenc2UTMxQzRLL1R4ZFc3dU1id3R3S2lWSWk1MndBeXJUVmd0a2R2SWZDWDF2Qm1ENFloUWVNNnhibWJKMzVnNGZmU2lMNDV6Sjd3VW5RRGNoRGt3OURjMVdxVWhGancwcDlVSGowcHE1YTNva2I0NzlQak5EcTBKQXptck9LWFNyUVpZUkN4a25FdUY1SXVtRDFJZ0JLWlI0ank3MVU1VXdtdFZkckx1RWtkb01EZ1ZJRmhodXFpRmozQXo4bDdUNDBQeU96NVZjdVMwWlgxYSt3YVVacnhNZHJaQnBxcGdEbFJENzdnMGo4YUI5ZnlLdmZ2cmJ2bWVqc3U5WElEdkhVbFoyT2NFL2I3S1hudHFJV05lL1BuWnFCbWZoZTNJeCs2cDFpKzBEZEd1VHR2OTNQTVgveExma2JPaHFuVURpWVlmcUxXNWtWV0xnbHR3WSIsIm1hYyI6ImNkMDdjNmQ4ZDJkMjg3MjIzOGJjZTc2NGQ4ODVkYWNlOTRjNzk2MGRmZDE2MTE1ZDZhZTdlNGRhZDk0NTdhY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InN2T0JLczdncUxBSEF5UklDYVlOYXc9PSIsInZhbHVlIjoiZVl0Q0VjSXVkUHhpZUZSa3lQRXBvd3dWaUt1SEVKUXB1RlJ5cFJHVm44dVd1TUNTQVFEd0ZTUmIwVmhWTy9EY0VuNysyVEJJa2JGamtkT2VFRGZKTGpQSEtNbjJUMXE1NUtqc2hncnVrbWIwTVVRYWlDK3p2SWxzcmlUZjFmV0JCNlExakdmOE5CUXpvSVhiNWQ1ZUMzQnMzZVVXc0xZeEZLbWd4OVNFSDZodnpuVG9XNU5FN1Qrc1RtdkJYN0x6M3BLSW5PYjVHQ3hnR1QwdXRlT1VjUzJZKy9ENGxmNll0MkRPaFFFS25YWXp4THpSOXpjS2Z4UkFqTUlORTV6STA5WXl2OWcyRkJ4OStrb3pXUTRkc0N4YlpFS0VWTkxUdjZWWWxxL2wyZTdLam1IOFdjY1RTdTZ4ejFQcVlRQ0h1S0V1aHlZU0xobmRMU2hDTzBWUmppMUREbDd3cEI1R0Y5RXhTbk1mWUd0aUU5U0FkUmczbWNUVkl1MG1DM05UQVJoY0JEY2VsY2ZGRTg4OGpaNXFyZkxvYzYxcTVMSHNFQ0VmZ1lrWi92a2xPeFFCNzdTUmhmcVc1bkxNUCtlS2NLL3dzejh5K0hkM3RRLy9RV1hRSjU0cHFIVGc2dnVpY0VwUVBSb1E4SmVwVFB1TUZsZVVNMVo3dktyVWJwVklUcnpmTmFHc2d4VlE3d3FxbDJFNFl5OGZDK2NRa1VSS2w2K1EyQUlCR3lkUTFhVFR1Yk96RExTZUVNa0o1dVlDayt2Z2t2UzhDQ3FTZzBxb2NmWmFaekliaklabFZucU80c0JoKzlldXhYYzNPTVBJUmhQQU9yQ0c2dFJFUm9oayIsIm1hYyI6IjMxMWQ0MDUyODhjNThjOTlkZGQ3ZTI2MTE4Y2Y2MjI0ODRmNTdjM2U3ZTZiZWVjODA4M2ViOTYxMDZlNzhmYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+