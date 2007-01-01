В Бабынино оштрафовали главу администрации за долгий ответ по обращению
В четверг, 18 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
По данным ведомства, глава администрации посёлка Воротынск нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.
— В августе в администрацию посёлка Воротынск поступило обращение гражданина через официальный сайт ГИС ЖКХ. На момент проведения проверки обращение заявителя не было рассмотрено, ответ не дан, - уточнили в прокуратуре.
По постановлению прокуратуры Бабынинского района глава администрации ГП «Поселок Воротынск» привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Нарушения устранены, заявителю дан ответ на обращение.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь