В Бабынино оштрафовали главу администрации за долгий ответ по обращению

В четверг, 18 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, глава администрации посёлка Воротынск нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.

— В августе в администрацию посёлка Воротынск поступило обращение гражданина через официальный сайт ГИС ЖКХ. На момент проведения проверки обращение заявителя не было рассмотрено, ответ не дан, - уточнили в прокуратуре.

По постановлению прокуратуры Бабынинского района глава администрации ГП «Поселок Воротынск» привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Нарушения устранены, заявителю дан ответ на обращение.