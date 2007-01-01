Резкое похолодание прогнозируют в Калужской области

В ближайшую неделю температура воздуха в Калуге будет держаться в районе привычных для декабря нуля градусов.

А вот на следующую среду, 24 декабря, в прогнозах синоптиков указано резкое похолодание.

Температура воздуха может опуститься до -10 градусов. Следующие пару дней также обещают быть морозными. При этом может выглянуть солнце.

Предварительные прогнозы на Новый год появятся после выходных.