Новогодняя битва знатоков: собираем команду читателей для участия в «Что? Где? Когда? Калуга»

Уважаемые читатели! Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» в канун Нового года проводит игру «Что? Где? Когда? Новый год»

В год столетия газеты, которая стала основой всероссийского медиахолдинга, мы решили провести игру не просто на новогоднюю тематику, а еще и связанную с историей Калуги.

Игра состоится 23 декабря в 12.00 на одной из городских площадок. В ней примет участие около пяти команд от предприятий нашего любимого города, а одну из них мы решили собрать из числа наших читателей.

Увлекаетесь историей Калуги? Любите интеллектуальные игры? Свободны в указанное время и хотите попробовать свои силы в новогоднем ЧГК?

Тогда присылайте свою заявку на 4gk@kp.kaluga.ru с краткой справкой о себе (ФИО, возраст, имеется ли опыт интеллектуальных игр, координаты для связи). В теме письма обязательно укажите «Заявка на ЧГК».

Первые пять человек, приславшие заявки, соответствующие указанным выше требованиям, войдут в состав команды читателей kp40.ru!