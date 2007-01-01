Афиша Обнинск
Калужан предупредили о штрафах за вырубку елок и сосен

Дмитрий Ивьев
17.12, 14:35
В Калужской области стартовала сезонная заготовка новогодних ёлок и других хвойных деревьев. В связи с этим региональное министерство природных ресурсов и экологии напомнило жителям: вырубка елей в лесах без разрешения является нарушением лесного законодательства и влечёт за собой административную или даже уголовную ответственность.

В лесах региона усилен контроль: государственные лесные инспекторы совместно с полицией и общественными инспекторами проводят регулярные патрулирования, особенно в местах массового посещения леса.

Наказание зависит от размера ущерба. Если ущерб не превышает 5 тысяч рублей, физическим лицам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным — от 20 до 40 тысяч, а юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей. В случае, если ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителя могут привлечь уже по статье Уголовного кодекса.

