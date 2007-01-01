Кому в Калужской области предлагают самые высокие зарплаты 

В ноябре 2025 года работодатели в Калужской области в среднем предлагали соискателям 80 тысяч рублей – это на 16% больше, чем годом ранее, когда медианная зарплата составляла 69 тысяч. По данным платформы HeadHunter, регион занял первое место по уровню предлагаемых зарплат в Центральном федеральном округе, если не учитывать Москву и Московскую область. Сразу за Калужской идут Брянская (77 тыс. рублей) и Тульская (76,4 тыс. рублей) области.

Самые щедрые предложения получают представители рабочих специальностей. Так, монтажникам готовы платить в среднем 195 тысяч рублей, малярам и штукатурам – 177,5 тысячи, инженерам ПНР – 175 тысяч, сварщикам – 172,5 тысячи. Также высоко оплачиваются труд курьеров (155,8 тыс. рублей), водителей (141,2 тыс. рублей), менеджеров ресторанов (135 тыс. рублей), токарей и фрезеровщиков (122,5 тыс. рублей), врачей (120 тыс. рублей) и инженеров-электроников (119 тыс. рублей).

Эксперты связывают рост зарплат с тем, что в регионе сосредоточено много предприятий в производственной сфере, ИТ, финансах и услугах, а также с постоянным спросом на квалифицированных специалистов.