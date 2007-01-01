Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Кому в Калужской области предлагают самые высокие зарплаты 
Новость дня Общество

Кому в Калужской области предлагают самые высокие зарплаты 

Дмитрий Ивьев
17.12, 11:19
0 722
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ноябре 2025 года работодатели в Калужской области в среднем предлагали соискателям 80 тысяч рублей – это на 16% больше, чем годом ранее, когда медианная зарплата составляла 69 тысяч. По данным платформы HeadHunter, регион занял первое место по уровню предлагаемых зарплат в Центральном федеральном округе, если не учитывать Москву и Московскую область. Сразу за Калужской идут Брянская (77 тыс. рублей) и Тульская (76,4 тыс. рублей) области.

Самые щедрые предложения получают представители рабочих специальностей. Так, монтажникам готовы платить в среднем 195 тысяч рублей, малярам и штукатурам – 177,5 тысячи, инженерам ПНР – 175 тысяч, сварщикам – 172,5 тысячи. Также высоко оплачиваются труд курьеров (155,8 тыс. рублей), водителей (141,2 тыс. рублей), менеджеров ресторанов (135 тыс. рублей), токарей и фрезеровщиков (122,5 тыс. рублей), врачей (120 тыс. рублей) и инженеров-электроников (119 тыс. рублей).

Эксперты связывают рост зарплат с тем, что в регионе сосредоточено много предприятий в производственной сфере, ИТ, финансах и услугах, а также с постоянным спросом на квалифицированных специалистов.

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
16 оценили
13%
19%
6%
0%
13%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdUNmpDbWFzOXQzY1YvaDgyWXB1dVE9PSIsInZhbHVlIjoiMzFIT09tUzZkTVFjVzFuTGlsZlJXUjVGelorcXFEWk5UUU5ENHdEYzRlT2hBdjNtR1BvRmNlazRxdVBZQU1qLzJ5c0JjV2Q3VUZUcG1HMFFkS1poMTNQNjhIcm9HSVNYdVZUMHNZMjF6cDlOaVNHRVhnaWVrKzEya0JZc0JEaHV0b2NtY0ZsNThaYnhDQWt0R25QVFZJQjg1Z1N4N1lSY3RSRHpUNll4cHpTY3BLS3lUN1pyMFdPWXRSMjZnSEdsVjA3K0I1TlBnYlNRSWtObjhObnRyb3lwNnhEa3JDeXZOaDJWdG1DTjJUZi96QUx1Y1lQOXp2bDFZcDRDelJnK2RDdjJjMFhWa05HMllhNDVkdVdST1VBQW1SVHg5eGtuWnp3N0F0cWY1WEt4U1IyMlJsVlQvV29ETFlQY0pROHNnYnUra21FL01XR2I3T0d2RUZtcXl6RWxzbFo3WExiN2dRQjZKNHhJM1pPSE9MUzhZYzdJZUNodkd4S3l2cjUzMUFqTGFGNEQ5dGFpejU2Qm9uRWcxTnhxMk1RK2dMY215OWRCTTZPVXdzTTVoeWM1RmdOS0tjOFd6ZkQ5WDRmZCIsIm1hYyI6IjIxZmQzYWE0M2MxMjU5MmMxZTZkM2MwYTYwYzdmMGJlMTUyOTQwY2RiOWYxZjk0ZjgwMzhkMzE0YzU2YzMyMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlB2eWh3cEovbUxodjhKWmlxenYzZHc9PSIsInZhbHVlIjoiUzRJalBkOGlXVm5PQ01nZDVDWDZnMU5XSjhtRTg2K0tzOW95b0x5N2t2M1lqMVNrYnFyUUppWDlPRHVqK2FWMWlpaVZwbHJxb2RQWUVSMUJPVG9GeVlwWVlwWTIwWEpVSmpXYmtBcGhxL3RtWTNDaVVKckRmQU0rbHN5U1AyM1J4MklCY05JV0RvYWdZR3BSRm1BMkpJa2JIN0IzTFhCMmY1NlBXOWRNZDZ6b2NOWVBrRlNqVXlzVEU2WFE1Z3NnMWg5Sm9FL3hLcHhrYmtDOEpONUlmank2VS9aRWxLM0dxLzRJalFXczJXYkdTYWJUb0pRc1NldXJYNzE0cjZ6OU1JVzBWVnI5VldvUkxvTE5iTHF0V1NITSs5UUpJcXRaVFJvZ1RRbmVUL1N4dGVCQjlieitwTmRYUGU4THlnSjNoZkNRcGZPVXhaY00rSFVYN00wWkZDK010Zjg5aGZQZFBVY2RVV2kzV3Q2dWhaRk94VEt5T1psc3drZUFwVEpHVUhRWm40a2I0TTYrdkR1bEVXUWpHeXowbjBPR2tBbTJOYldzc3E2b01iSnNuR3VIUWdmcmJZSVlRQzBxeDJlSFVzS3ZPSk45ZlJjMk5FbnVkR3U5VURwdE4wNHRhZDVpVi9POGplVm41c0pVQ0trMUNJeXlDLzRoZy9LNXViZGJ1SWRlSFJtNmF5S0ZWL0h1YXFVazdEV3BiN0RiOFVtcVBYVlozRjd4c0tJZDAvTlpGT3FXNUp1eTNWYXA5amhuMVYyRDQ5UFRvK3NvVU5MamRhTUtCZFRQeFJCUlFOakVrd0d3QkJqYjRHM2Zxd1psdEgxWmNZQkR4Q2FkUTVEeSIsIm1hYyI6Ijg2NjUxZTZiNWEzYjc3ZDMzMjJkNzUyMGM4YmVmODE5MTU4NzlmNzE0NjJiMGZiOTIyMDBkODQzODc2ODZlYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+