Больше всего во время рабочих созвонов калужан раздражают отвлечения и опоздания собеседников

17.12, 11:02
0 307
Фото предоставлено МТС.
Читайте KP40.RU:
МТС исследовала организацию рабочего и личного общения среди офисных сотрудников Центрального федерального округа, а также изучила, что раздражает их в процессе коммуникаций. Наиболее нервирующим фактором для калужан на онлайн-встречах оказалась ситуация, когда собеседник занимается сторонними делами.

Опрос МТС Линк показал, что в целом работники центральной России положительно оценивают онлайн-коммуникацию: 79% считают ее структурированной. Среди факторов, препятствующих эффективности, калужане называли отсутствие ответственных за правила во время диалога и единых стандартов общения, в том числе между отделами.

При этом 38% опрошенных обозначили, что в их компании внедрены общие правила и единый подход к корпоративной коммуникации, причем стандарты делового общения доведены до всех сотрудников.

Более половины опрошенных (58%) считают, что их рабочее общение происходят в оптимальном объеме, только 6% недовольны его количеством. В большинстве случаев калужане разделяют личную и рабочую переписку: об этом рассказали 70% респондентов.

Однако офлайн-совещания все равно приоритетнее для жителей ЦФО: 53% предпочитают обсуждать рабочие вопросы лично. Телефонные звонки занимают много времени у 49% офисных сотрудников, чаты и мессенджеры – у 46%, а «созвоны» и видеовстречи в приоритете у 29%.

В целом жители ЦФО не сталкиваются со сложностями во время онлайн-коммуникаций (53%), но есть вещи, которые по-настоящему раздражают. Самое неприятное – отвлечение собеседника на посторонние дела (18%), недостаточная вовлеченность и опоздания поделили второе место (17%), подключение без камеры не нравится 11% респондентов. Представители центра также в большинстве случаев отмечают отсутствие трудностей во время рабочей переписки (46%). Здесь ключевая проблема –  равнодушие со стороны коллег. Особенно, когда они вовремя не читают сообщения или просто игнорируют. Мемы и сторонние картинки в рабочих чатах усложняют переписку всего в 16% случаев.  

«Сложности, препятствующих эффективному общению онлайн, можно объединить одним идеей – недостаточное уважение к собеседнику или организатору. Ведь все еще существует стереотип, что если встреча дистанционная, то параллельно можно отвлекаться или заниматься посторонними делами. Но современные коммуникационные платформы легко справляются с этой проблемой. Например, МТС Линк умеет легко контролировать присутствие и вовлеченность участников, отслеживать их переключения на другие окна», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

