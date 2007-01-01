В Ульяново установили главную ёлку

Там уже подключили праздничную иллюминацию.

- Не изменяем традиции: поставили живую елку. Уже украсили и подключили гирлянды, - рассказал 16 декабря глава Ульяновского района Александр Анисимов. - Всегда стараемся брать елки, которые растут в тех местах, где их все равно рано или поздно вырубят. Каждый год бывает критика по этому вопросу, поэтому и уточняю.

При этом он отметил, что еще больше критики вызывают конусообразные искусственные елки.

В Ульяново обещают и дальше ставить живые ели.