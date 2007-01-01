В Минкультуре рассказали о готовности проекта Велоботинок Циолковского
Во вторник, 16 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по реализации проекта Велоботинок Циолковского.
— Планируется ли все же реализация проекта Велоботинок Циолковского? Реально крутой проект и задумка, - написал мужчина.
Министерство культуры Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Да, проект Велоботинок Циолковского планируется к реализации. На сегодняшний день разрабатывается его проектно-сметная документация, макеты и места установки знаков навигации по маршруту.
