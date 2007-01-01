Калужане могут обновить смартфоны к новому году со скидкой

МТС запускает новогоднюю акцию на смартфоны TECNO в своей розничной сети. С 15 декабря по 31 января покупатели устройства с абонементом на связь смогут получить скидку до 5000 рублей. Воспользоваться предложением можно во всех регионах присутствия МТС.

Акция распространяется на популярные модели бренда, такие как TECNO Camon 40, TECNO Camon 40 Pro, TECNO Spark 40C, TECNO Spark 40, TECNO Spark 40 Pro, TECNO Pova 7 Neo и TECNO Spark Go 2.

Размер скидки составляет от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от модели. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оформить смартфон вместе с одним из тарифов оператора.

Например, TECNO Camon 40 Pro с основной камерой 50 Мп со скидкой в 5000 рублей будет стоить 19990 рублей. Если вы ищете недорогой смартфон, то TECNO Spark Go 2 будет отличным решением: стоимость устройства с учетом скидки обойдется всего в 5990 рублей. Со стоимостью всей продуктовой линейки можно ознакомится на сайте.

