В Калуге провели концерт к завершению года Защитника Отечества

Дмитрий Ивьев
16.12, 13:48
В школе № 29 состоялся торжественный концерт, посвящённый завершению года Защитника Отечества. Посетили торжества председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутаты Андрей Макаров и Дмитрий Галкин, участники боевых действий, представители Юнармии и волонтёрских организаций.

Школьники подготовили концертную программу, прозвучали стихи и песни, посвящённые тем, кто в разные эпохи вставал на защиту Родины. Особые слова благодарности были адресованы тем, кто сегодня защищает суверенитет и безопасность России, выполняет свой воинский долг.

«Благодарю директора и педагогов школы №29 за прекрасное мероприятие. Именно такие моменты воспитывают у ребят любовь к Родине, чувство уважения и гордости за подвиг её защитников, осознание многовековой истории нашей страны», – подчеркнул Юрий Моисеев.

городская дума
Новости компаний
