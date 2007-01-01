Калужанка погасила долг ради поездки в Грузию

Жительница Бабынинского района полностью погасила задолженность в размере 828 тысяч рублей, чтобы успеть уехать в запланированную поездку в Грузию.

Как сообщили 16 декабря в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону, женщина была обязана по решению суда возместить юридическому лицу ущерб на сумму 774 тысячи рублей. Когда она не исполнила обязательство добровольно, приставы начислили исполнительский сбор — ещё 54 тысячи — и ввели в отношении неё комплекс ограничений, включая запрет на выезд за границу.

Столкнувшись с невозможностью покинуть страну, должница оперативно рассчиталась по всем счетам.

В ведомстве призвали всех жителей региона заранее погасить долги перед праздниками, чтобы встретить Новый год без ограничений.