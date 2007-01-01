Афиша Обнинск
Калужане массово жалуются на отсутствие мобильного интернета
Новость дня Общество

Калужане массово жалуются на отсутствие мобильного интернета

Дмитрий Ивьев
16.12, 12:22
7 3477
Перебои со связью наблюдаются в течение всей последней недели.

- Мы в Калуге живем в частном секторе, - в частности, рассказала о проблеме в комментариях губернатора одна из жительниц Калуги. - И ситуация аналогичная - мобильного интернета нет! Тянуть сюда провод стоит каких-то бешенных денег. В итоге, ответа нет ни от операторов сотовой связи, которые оплату исправно принимают, а услуги до конца не оказывают, и никакой компенсации не предлагают, ни тут.

Этот вопрос прокомментировало министерство цифрового развития Калужской области.

- Понимаем, что отсутствие мобильного интернета доставляет большие неудобства, но пока сроков отмены ограничений нет, - заявили в Минцифры. - К сожалению, мы не имеем полномочий обязать операторов связи делать компенсации, так как это финдеятельность коммерческой компании. В качестве альтернативы воспользуйтесь, пожалуйста, проводным интернетом или Wi-Fi либо антенной с Wi-Fi-роутером, направленной в сторону ближайшей вышки.

Ранее в Калужской области появилась интерактивная карта точек доступа Wi-Fi.

