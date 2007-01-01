Афиша Обнинск
Новых военных начальников назначили в Калужской области
Общество

Новых военных назначили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.12, 10:45
Военным прокурором Калужского гарнизона назначен Алексей Маняхин.

Руководителем военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону Московского военного округа стал Андрей Маслов.

- У коллег самые добрые впечатления о нашем регионе, - рассказал 16 декабря губернатор Владислав Шапша. - А сравнить есть с чем: служили в разных регионах страны и за ее пределами. Важно, что удалось быстро обустроиться с семьями, особые впечатления о новой школе на Байконуре.

общество
