Новых военных назначили в Калужской области
Военным прокурором Калужского гарнизона назначен Алексей Маняхин.
Руководителем военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону Московского военного округа стал Андрей Маслов.
- У коллег самые добрые впечатления о нашем регионе, - рассказал 16 декабря губернатор Владислав Шапша. - А сравнить есть с чем: служили в разных регионах страны и за ее пределами. Важно, что удалось быстро обустроиться с семьями, особые впечатления о новой школе на Байконуре.
