Главная Новости Общество Предновогодняя встреча калужского отделения «Движения первых» прошла в областном молодёжном центре
Общество

Предновогодняя встреча калужского отделения «Движения первых» прошла в областном молодёжном центре

Дмитрий Ивьев
16.12, 07:42
0 376
Были награждены победители конкурса «Премия первых». Конкурс проводился в 6 номинациях: «Наставник года», «Семья года», «Лучшая команда первичного отделения», «Первичное отделение года», «Лучший куратор первичного отделения» и «Лучший совет первых местного отделения». Награды победителям вручили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и председатель совета регионального отделения «Движения первых» Денис Зорин.

«Президентом нашей страны, Владимиром Владимировичем Путиным уделяется особое внимание работе с молодёжью. В Калужской области многое делается для того, чтобы молодое поколение имело все возможности для самореализации. Движение первых активно занимается патриотическим воспитанием, приобщением молодёжи к спорту и волонтёрской деятельности, укреплением семейных ценностей, развитием талантов и способностей ребят. За вами будущее – светлое, яркое, связанное с развитием и движением вперёд. С такими первыми у нас всё получится! Желаю успехов, благополучия и реализации всех планов!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Юным калужанам были вручены паспорта граждан России, творческие коллективы подготовили концертную программу.

