Калужская область заняла только 60 место в рейтинге по доходам
Общество

Калужская область заняла только 60 место в рейтинге по доходам

Дмитрий Ивьев
15.12, 16:31
Результаты исследования в понедельник, 15 декабря, опубликовало агентство «РИА Новости».

В Калужской области соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров составляет 2,18. В целом по России это 60 показатель среди регионов.

В лидерах оказались Ненецкий автономный округ (5,85), Ямало-Ненецкий автономный округ (5,4) и Чукотский автономный округ (5,08).

Соседи калужан заняли следующие позиции: Москва – 4 (показатель – 4,46), Московская область – 8 (3,24), Орловская область – 19 (2,92), Тульская область – 34 (2,44), Смоленская область – 35 (2,43), Брянская область – 42 (2,37).

