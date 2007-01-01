Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Калужанам объяснили, как оплатить парковку без Интернета

О проблеме, связанной с отсутствием терминалов оплаты парковки в Калуге и трудностями с мобильной связью нам пишут многие жители города.
Владимир Андреев
15.12, 15:30
0 818
- В связи с отключением мобильного интернета появились сложности с оплатой парковки. терминалы оплаты убрали и как оплачивать парковку если отсутствует интернет, непонятно? – написала нам в чат-бот обратной связи калужанка Светлана.

- В условиях частичной или полной отсутствии мобильной связи можно сделать постоплату парковки в течение суток через личный кабинет интернет-портала kalugaparking.ru и через мобильное приложение Горпарковки, - сообщили нам в управлении городского хозяйства Калуги, куда мы перенаправили вопросы автолюбительницы.

Кроме этого, оплатить стоянку можно путем внесения разовой месячной платы за размещение транспортного средства на платной городской парковке (приобретение абонемента), с помощью SMS-сообщения с любого мобильного телефона на номер 3116. Есть и вариант оплаты наличными средствами через платежные терминалы ПАО «Сбербанк».

Кстати, в понедельник, 15 декабря на планерке в администрации города сообщили, что с 29 декабря по 11 января все парковки города будут бесплатными.

