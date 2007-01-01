Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калуге восстановят новогодние шары возле памятника Марксу
Общество

В Калуге восстановят новогодние шары возле памятника Марксу

Евгения Родионова
15.12, 15:15
1 377
Читайте KP40.RU:
В понедельник, 15 декабря, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на украшение города к празднику.

По её словам, возле памятника Карлу Марксу больше недели не горит половина шаров.

— Это ведь напротив Горуправы, что говорить об окраинах, - написала горожанка.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Мы постараемся всё восстановить до Нового года.

Всего: 1 комментарий
