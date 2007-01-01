В Калуге восстановят новогодние шары возле памятника Марксу

В понедельник, 15 декабря, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на украшение города к празднику.

По её словам, возле памятника Карлу Марксу больше недели не горит половина шаров.

— Это ведь напротив Горуправы, что говорить об окраинах, - написала горожанка.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Мы постараемся всё восстановить до Нового года.