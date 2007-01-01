Аэропорт «Калуга» задерживает рейс в Минск из-за ограничений
Международный аэропорт «Калуга» сообщил о задержке одного из рейсов.
В сообщении, опубликованном 14 декабря на официальном канале аэропорта, говорится о переносе вылета в столицу Беларуси.
Задерживается рейс D2509 авиакомпании «Северсталь», который должен отправиться в Минск. Причиной послужили ограничения на использование воздушного пространства над территорией Калужской области.
Сотрудники аэропорта обратились к пассажирам с просьбой следить за обновлением расписания:
- Просим всех пассажиров отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта: klf.aero. Также за дополнительной информацией можно обратиться в справочную аэропорта: +7 (4842) 770-007.
