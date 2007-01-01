Афиша Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Аэропорт «Калуга» задерживает рейс в Минск из-за ограничений
Новость дня Общество

Аэропорт «Калуга» задерживает рейс в Минск из-за ограничений

Международный аэропорт «Калуга» сообщил о задержке одного из рейсов.
Ольга Володина
14.12, 15:52
0 716
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В сообщении, опубликованном 14 декабря на официальном канале аэропорта, говорится о переносе вылета в столицу Беларуси.

Задерживается рейс D2509 авиакомпании «Северсталь», который должен отправиться в Минск. Причиной послужили ограничения на использование воздушного пространства над территорией Калужской области.

Сотрудники аэропорта обратились к пассажирам с просьбой следить за обновлением расписания:

- Просим всех пассажиров отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта: klf.aero. Также за дополнительной информацией можно обратиться в справочную аэропорта: +7 (4842) 770-007.

Новости по тегу
аэропорт аэропорт калуга
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFFOE9iNldXUjNqcmFEWjhnMVlIemc9PSIsInZhbHVlIjoiOTAvSHhPV1ZacStKR0l5OHhaQzMycW5HV2p0S2NSM1Yzd0xVRFJ5SmZIQ3FYSXI0YmFVM3doN0k0K0pEeko5Y1E2K3RFY1prR0Q4RkxaWnY3Q2d6aExOdzN5aGozek15QTRUeStTcWJ0WWlHUHpJcWdTQmxVcmNIYWE3dFRXNHRtUmsyaTQ2RWtxU2MrdEJHZEhmblc0UWpjMEdzaENSRllrVE1jaStHNis4N3Z4a1M5VE1jRVdzcEYzbzY4bjYwRVFrRFg0bmtnVmhEVmlLbHdySWthcHhEUDcwNk5EK21ycVFhVVNRS2ozTFhwNkE5TnVHa1BnVFVQV0FJaE8vZkFmSzhhc3RpVzNTWkpTVGw4QzhNNTdqQUxzblJBamZEdTdLSlRQNHJhTlNhNkc0ZGxLVHdlR2I3czd4OEllNmpDQkIrbWx1Y2VFK1AwOWhnb01OaDVoeHZWY0t3ZGk2UHB0VzdTaUxWY3o1akpLT1JRcjFlbExkRkJsR2FMRzBJSmVqdStubitvc05MdVlNU2FDR0tQenRpQXNQVFhrRWM5MTVHQnkybk4vUVJjN2t0eEVYdzExMXNteGF0VmF4OCIsIm1hYyI6ImEzNDVhZGM2MGZhNzgzZTgwYTY2NmRmOWQxZTA3MDRmMjU0MWI1ODliZmJlZjA3MTAyYjYyZmM3Y2RkZGY1MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im12cERGTUkxN2dSMUhVZ3EyOEVubVE9PSIsInZhbHVlIjoiQWw4Qy93RjRTUFRiRUNPTVJiaFMva2VWT2lSaDZTUGNwMjNPd0E0bzh0TXp5RFRObHhOZ0xrazBIa2I5eDBrWmxxOExxSVlWRzVqcUNINkVUMWF2NXYzLzBzVEFqUTFCL3lMaHl4dXY5cjJlRHVEeld1cGgraDdkM0NhYjhlSG05MUFXUzE2VEFLL3dTckw4M2JMM3dkWTV5TVd5NWhuRkZEUW5mVDJlY1dPNmhQN3FSZGg4bzA3WUlHTHpsY0ZCTlZvUm5FVlY0d3V4UEdYOWd3SzhRUkVoaHM2OWtERVFxTDZEWGU2blh3L1VFdjVacXVITmN0ekRxU3pubVJlUWc3MzNyM0pzbFhUZDFpcmRMOVZwS082MFBoWE5NUXBHMUVocnBjWHA3QjVQTzJoYTdrZUtyand3VDE4K3U0RlMrSVVNak54L1QxbStxNWhoR1FCZjNCaDJnV1pnVmlkTzcwdHM3WVlrYjNML1BOMi9iMHdpV1ZXak9vK29mc0pqTEFqT3dJN1lsNFh1RmFnbTNDbW8zUnpjenVnVlJENE9VZ08vSWZLa2NvbEI0TzFNcVlXVStPVWlOdjFiRUNPTlNqUUdWc2dLNkdiR2h0RFpiSjJ0Q3FjYmgxTGhuOERLY3N0QURCL2lOelcxOWVnemlUUEtRY0lwMzVZVUVJQytkaStQR3MxNUJMczE4VXZJWmowZ2ZYWGhHaWl3THhlOTBmREFpZlNxM3ZNdFd5S0FZcUExaG8rQ1VwdzVZaUVLbEhJUTIzSGwwMlJ2aW53NlNwb25sbGRnR0VxVEFKcCtOMjJWR2NmVWw1SHJvd1ZqVmVPYXNqUmNqZVVyL0NBVyIsIm1hYyI6ImZkOGI1ZjA4ODQ1NjZjMmRkZWEzNDY1M2Y4NzA5N2ZlZGYwYzM3MTA4YjM0OTQ4NjUzNzZjZTNlZTAxYmE3MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+