В Калужской области расширяют сеть для зарядки электромобилей

Власти Калужской области делают ставку на экологичные технологии.

Фото: ТГ-канал министра ЖКХ Вячеслава Лежнина.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Лежнин сообщил о планах по созданию инфраструктуры для электротранспорта.

Как отметил министр, одна из важных задач — поддержать растущий интерес жителей области к электромобилям. Для этого необходимо развивать удобную и современную сеть зарядных станций.

Планируется, что до конца 2025 года в регионе установят 18 таких станций. Производством оборудования занимается местная Калужская сбытовая компания. Уже сейчас зарядные устройства появились не только в областном центре, но и в других городах региона.

- Всё больше жителей области выбирают электромобили, а значит, растёт потребность в удобной и доступной сети электрозаправочных станций, — отмечает Вячеслав Лежнин. Для удобства пользователей уже запустили специальный сайт и мобильное приложение.