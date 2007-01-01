Афиша Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужан предупреждают о мошеннических ботах под видом СФР
Общество

Калужан предупреждают о мошеннических ботах под видом СФР

В Калужской области зафиксировали новую схему обмана.
Ольга Володина
14.12, 12:25
0 848
Фото: УМВД России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Социальный фонд России предупредил, что в мессенджерах и социальных сетях действуют мошенники, создавшие поддельные боты под видом официального сервиса ведомства.

Как сообщило Управление МВД по региону 14 декабря, эти боты могут выглядеть очень правдоподобно. Злоумышленники используют настоящий логотип и грамотные формулировки, чтобы вызвать доверие. Их главная цель — обманным путем заполучить номер телефона жертвы и SMS-код для доступа к личным кабинетам на Госуслугах или в банковских приложениях.

В самом фонде подчеркнули, что никогда не работают через популярные мессенджеры.

- Фонд не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку. Единственные официальные каналы взаимодействия: портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, личное обращение в клиентскую службу СФР, - сообщают в ведомстве.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBkTnJ3M0p4VDlHQmpFbDJNT1Y1aVE9PSIsInZhbHVlIjoiNjhOZm82Rk14UGFUQWV1dHg2U2JRZDRiTjBYVG1Ock5UTWk0K29CRGVhcW51WjB4bml2bnU5VmJ6V05HZDBGYUpFNmFIdUNKNzFTQTJJZjJMQTFZbGd4M0E2c2ptdWlMNmlYUndRNDU3MjhGT2hNajF2aUpldHRPQi90eUpEYjU1MmxNNUl5UC9LbVpUZWVTbFV2c1F5Y0tiUHdnQ3YvUkdVcWp2eHMyOUFVNGV4ekkzejVsT1V2YWd1VWx1V05vdjhMR1RRMnhFUlBqR2hmZm1mVWdnVUZjMFZiMEMrSlRtUGVTRHB3anluQzRCc3FxR2ppZzZWdHZVZDI4ZlpWN3U2azI5dTUvblpkV3IxVzgzWFhzS1p0V2FDWmJJOHJFTGJXSzdXQUY1WWlLOFoyNm9TdTZDR2IzaGJGK0VKVXFxQ3RnUnh3R0h4MDdhcFZuTmFMejNtcDFDaU1qZEVYM21sRk52V2RhbnYvSVEzVjd1UERtY3BrK2FvWHgzR2JkdTZBdUovbE1MM2N2ZkQ4VkRobDhoU1ViUHk0TUZScGQ4TURGbUpnSlcwRThIRlBtMHJ4V0RKd2NpRGp0RVgyUCIsIm1hYyI6ImNiZGY4MmE4ZTVmOWNjYWYwOTAwNDQ3ZDdkZjNjYTMxODhkYzFlMjA3NjY3OGJjZjVmZjFkOWYxODIwOGMwYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNDbmh0TTRPR1owc2o5eXZFejA0VEE9PSIsInZhbHVlIjoiLzlQeVZCdlpuU05OQ05GSDZsNURINEpxN0dFTnJJYmlsMHRRQUZFTm4rbVE3OUFiNTdSWjhnQ2swQ1lNZnFIbU0rUDQ0VTZleWUzMEt4VXNBWXA2cVZzTXFMNWUyQ0VqSnZKNUE4QnJHSlphZUZNNlM2enQ1N1ZsWkdtQUl3MzVxOWFZYmI3M3N2Ymt6bFdUYXdFUytjRDNDODRGNnZ4Mmg0M2xhbk8yZXFDc2VKRFBvYWFFQnp5SktlR3F1ekE1SVdDYXM2ZmgvU0JQbDNadW1xMnhyZFYyOEwrOFVubWU0ejd0TUdnSU1SYzFZMkJiellmbnVHeUNsL3dtbTdidFFib2JPRlFlK09YTHlLQisyeE5NcGJ0dnh3bitQai9ZSE94ZU8zOFpOaEVZNVY0ajlqbFBmRnFxUFlSZlFNeXI2VHNxdTFjSTQxT0JGRlRIb0t5NmtaYmpiTGZwK0xTZWlKdjk1Sy9mWHJzY2JnOVU0NTgwT1p0dTN3bytjT0xtdDNVL1NBbFE0M2hCY1ZtYitkVnhLU2hyVzRycFMvc1NFV1E2WkZ1NGpkMk1hWXdOa0ZCSzMzRkVmMGFoL2xjUGRHVUxWRCtaYlhYZHZYOXJFYkgyK1pDWFdSeUpiMm5XZFhHQ3RML21hSHlyQkpCZXJyblZWTVFjeHQ3eGFFZ0tLNlJxb0ZOM2pibUJxQUNiSDNOMVZaRGV3Y0VBVG1WUEU2Q3dYV0ZQMlpTNXBDTG5TQlZFVkpIdnFxRVFzT2hjTG0xSFBnT0NrcnlFK2VJeDRMcVRNVU9DeWNId0ZhREtWZlB1YTVLSmJ5djlTaE9YK3NzOXJ6VTk1anV3ZzFqZSIsIm1hYyI6ImIzZTg1NDllZTlmMzdkZGE3MDZmMzRlZGY3N2RhMTQxZGRmODY4NGRjZDAwZmVjZDk1OWQ2OWUxNThjZjU3NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+