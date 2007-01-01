Калужан предупреждают о мошеннических ботах под видом СФР

В Калужской области зафиксировали новую схему обмана.

Фото: УМВД России по Калужской области.

Социальный фонд России предупредил, что в мессенджерах и социальных сетях действуют мошенники, создавшие поддельные боты под видом официального сервиса ведомства.

Как сообщило Управление МВД по региону 14 декабря, эти боты могут выглядеть очень правдоподобно. Злоумышленники используют настоящий логотип и грамотные формулировки, чтобы вызвать доверие. Их главная цель — обманным путем заполучить номер телефона жертвы и SMS-код для доступа к личным кабинетам на Госуслугах или в банковских приложениях.

В самом фонде подчеркнули, что никогда не работают через популярные мессенджеры.

- Фонд не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку. Единственные официальные каналы взаимодействия: портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, личное обращение в клиентскую службу СФР, - сообщают в ведомстве.