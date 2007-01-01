Калужане доставили гуманитарную помощь и провели экологический урок в Первомайске

Делегация из Калужской области совершила рабочую поездку в город-побратим.

Фото: ТГ-канал главы городского округа Первомайска ЛНР Сергея Колягина.

13 декабря Первомайск ЛНР посетили представители региона во главе с министром внутренней политики Кириллом Гуровым и его заместителем Ириной Федоровой.

В состав делегации вошли председатель Общественной палаты региона Оксана Милованова и Сергей Верхоламочкин. О визите гостей рассказал глава местной администрации Сергей Колягин.

Встреча была посвящена совместным планам на будущее. Калужане привезли с собой помощь, собранную благодаря поддержке местного бизнеса. Среди грузов - современное оборудование для спортивных и грантовых проектов, бытовая химия для пунктов временного размещения, продукты и средства гигиены для прибывающих жителей.

Отдельное внимание уделили поддержке образования. Ученики калужской школы №13 передали канцтовары для подшефной Золотовской школы. Для старшеклассников Первомайской школы №30 провели экологический мастер-класс по посадке кустарников, а учебное заведение получило в подарок саженцы сирени и гортензии.

- Хочу еще раз выразить огромную благодарность руководству Калужской области и всем жителям региона-шефа за их неравнодушие, содействие в восстановлении наших территорий и помощь в воспитании подрастающего поколения. Благодаря вам мы не только справляемся с последствиями разрушений, но и уверенно движемся вперед, шагая в ногу со временем, - отметил Сергей Колягин.