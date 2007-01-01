Афиша Обнинск
Калужанка родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца
Новость дня Общество

Калужанка родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца

Дмитрий Ивьев
13.12, 09:19
0 2223
Подробности этой невероятной истории 12 декабря рассказали в калужском Перинатальном центре.

Женщина была беременна двойней, но на шестом месяце один из малышей погиб в животе у мамы. Это произошло из-за раннего излития вод и выпадения пуповины, пояснили медики.

Вес второго малыша на тот момент составлял менее 600 граммов, но его удалось спасти.

После рождения первого нежизнеспособного ребенка врачи остановили роды и сохранили беременность еще на 40 дней. За этот срок девочка внутри матери подросла до 1250 граммов и появилась на свет с помощью кесарева сечения.

На данный момент мама и ребенок уже выписаны из больницы.

- Это история о граничащем с чудом балансе между наукой, технологиями и человеческим мужеством, - прокомментировали калужские медики.

Новости по тегу
дети
