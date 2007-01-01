Калужанка родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца

Подробности этой невероятной истории 12 декабря рассказали в калужском Перинатальном центре.

Женщина была беременна двойней, но на шестом месяце один из малышей погиб в животе у мамы. Это произошло из-за раннего излития вод и выпадения пуповины, пояснили медики.

Вес второго малыша на тот момент составлял менее 600 граммов, но его удалось спасти.

После рождения первого нежизнеспособного ребенка врачи остановили роды и сохранили беременность еще на 40 дней. За этот срок девочка внутри матери подросла до 1250 граммов и появилась на свет с помощью кесарева сечения.

На данный момент мама и ребенок уже выписаны из больницы.

- Это история о граничащем с чудом балансе между наукой, технологиями и человеческим мужеством, - прокомментировали калужские медики.