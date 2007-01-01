В Калужской области Минприроды обязали очистить лес от канализационных стоков

В среду, 11 декабря, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении окончательного решения по делу о загрязнении леса сточными водами.

По словам пресс-службы, поводом для разбирательства стало обращение председателя садоводческого товарищества в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

— Как установили в суде, загрязненный участок - это земли государственного лесного фонда, которые никому не переданы в пользование. Виновных в сливе отходов найти не удалось, - рассказала в пресс-службе судов.

Суд обязал министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в течение полугода очистить территорию, установить и ликвидировать источник загрязнения, а также предотвратить повторные нарушения.