Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области Минприроды обязали очистить лес от канализационных стоков
Общество

В Калужской области Минприроды обязали очистить лес от канализационных стоков

Евгения Родионова
12.12, 18:34
0 2055
Читайте KP40.RU:
В среду, 11 декабря, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о вынесении окончательного решения по делу о загрязнении леса сточными водами.

По словам пресс-службы, поводом для разбирательства стало обращение председателя садоводческого товарищества в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

— Как установили в суде, загрязненный участок - это земли государственного лесного фонда, которые никому не переданы в пользование. Виновных в сливе отходов найти не удалось, - рассказала в пресс-службе судов.

Суд обязал министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в течение полугода очистить территорию, установить и ликвидировать источник загрязнения, а также предотвратить повторные нарушения.

общество
18+