В Калуге улица Фомушина осталась без украшений
Общество

В Калуге улица Фомушина осталась без украшений

Евгения Родионова
12.12, 18:00
В пятницу, 12 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по украшению улицы Фомушина.

По её словам, улица не украшается уже несколько лет.

— Почему весь город и старое Правобережье украшены, а начиная с Фомушина украшений нет. Эта часть города опять остаётся без новогодних украшений. Этот район не относится к Калуге? - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В этом году украшение улицы не планируется. Возможность её украсить будем рассматривать в следующем году.

общество
