В Калуге улица Фомушина осталась без украшений
В пятницу, 12 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по украшению улицы Фомушина.
По её словам, улица не украшается уже несколько лет.
— Почему весь город и старое Правобережье украшены, а начиная с Фомушина украшений нет. Эта часть города опять остаётся без новогодних украшений. Этот район не относится к Калуге? - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— В этом году украшение улицы не планируется. Возможность её украсить будем рассматривать в следующем году.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь