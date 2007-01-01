В Калужской области хозяин собаки, покусавшей ребёнка, выплатит 100 тысяч
В среду, 10 декабря, прокуратура Козельского района проведении проверка по обращению жительницы Курской области о нападении собаки на её несовершеннолетнего ребёнка.
По данным прокуратуры, инцидент произошёл из-за халатности хозяина собаки, который нарушил правила выгула животных.
— В июне на территории города Сосенский Козельского района собака породы джек-рассел-терьер напала на ребёнка. Ребёнок получил множественные укусы конечностей, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура потребовала взыскать с владельца животного компенсацию морального вреда в пользу ребёнка.
Хозяин собаки выплатил 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
