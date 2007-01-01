Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Бастрыкин занялся проблемой с детьми в Калужской области
Новость дня Общество

Бастрыкин занялся проблемой с детьми в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.12, 17:08
0 564
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава Следственного комитета России затребовал доклад по ситуации в Боровском районе.

- В средствах массовой информации сообщается, что двое несовершеннолетних проживают в Боровском районе Калужской области у бабушки в ненадлежащих условиях, - прокомментировали 10 декабря в СК. - Мать с детьми не проживает и не оказывает им финансовой помощи. Отмечается бездействие органов опеки.

Следователи начали проверку.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpEdmJnUGltVW8xS2lZV2dxdC9IUnc9PSIsInZhbHVlIjoiN1JqMC9EZUpleHdDYUNjUjV5R2pQbTRSdEpuVDNHdWhuQjV2djJldC9yT1ZIUi84Um9hWDkxRnU3RS8wN1NvSllORTQrKzNENjRHNUNJTG5WMDhZVitsQklOYVdpRnpteTN5aXd6bTVnMGxvdm9nRlNiQzBNUHVIOUpONXlUV3o3Y1VCZVNFWnZvSzFtK003OTd5WFFnS2gzSGpqeThxdFZPbXJpNEN5YUVTTkx3ZGlZTXNCUVVpTTRKbkJUeUNvN3I5ZDBPQ05oUFdyaU5mYjdNSy9OWVArTUNqNnNOOXhKQktlQ21wTHU2aUlYbmpHU3FPV1QzcHRESWViVGs0Q0hGeSt1YklEWDhjMUpYRXV2YnFnN0dreG1jd0R5cm5FN29NeFRHcU9nc2F1Ykp0WVVSYVZaVDNpVVl5Q1RGWkEyK3p5cE1CSGtsVzk1SFZTYnNoRnFNWUM3a0UydW1nTGdkTjlrZm50SDYzOFdOVmg5VE11WVJpVnVDTUJUdEtvV2wyYk5naGcxa01aSTFIc3JUOXYvdE1tVUhYSjBHcmRqeWhKY1piRnRFOW1lc0IzYnhzQ01uTmdVS2JsOU1HVyIsIm1hYyI6ImY1Mzg0MTMxYjJlZGI3OWMwNmNlMjMwNjY4YmM3NjAxZGRiYWVlNjRmMWY5Y2YyMWRhYTNiYjQxNjFmODMxNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9DUVNRTFpPQUo3UWJTeWJablNwOEE9PSIsInZhbHVlIjoiN0t6eUVtU3JtSVRhSmtFRDh0M0pqN0dVb3NLd09uVFpJRW9od200LzBLYUxKQmNDUWhCM0lackdBTDg5eWhXTGorVnZDTUFQeDYzMGFtajUrRnAxNUFHVHNIYmZaWEg2T1JsWS9waXBla0UrSlFRT0pwdmFTYVpPeklTNnhLcTZDanZWZzhkWjdhYTQ4emYrTGRnNVlwanpDSUZFQ3l3ZWlFYUJQTHM0Ry9tNnVRVWIzNlQvUVdtUEZCK0xRL2VucXdJdmhSNm1ZS2oyWHpwU1pWa1BOR2htcGdwRU1RUEdaZzFGRzFNVHBvaGV4dHkzb2pRYy9ZeXZiS0RrUDFoVElXQUhCTFkrRkM3WmhsUkZHNGhjTUZrd2lycVJZQVlUVmVCay9LeXJXTjh2dkdGS2RDK0E5NGNjRW8vTjBhUjhPbnZUd1dweXN1endYcktOTElVNnRuZi9wR3hsdDVKYkpLbEcyZ0ZsV1lUWFJQL3dTZWJUeVFvczdGUXIxUlZURDdCL01uWVcyTDR1R3ovcGxnOCttbmJjNGlsaVlpSUE3YXVzQ1lQVFJzNGNVSHZyU1hUSG42T1h4SmVaWDYxVHduMFNJNmpqcng5QUFLS3puUFBvT0JOKzNRUGliZlI4L3BBdDlOYVRCbE9ibU5WejkvSklUcmNQbWU5T0haUjVUOS9HT2xhNnI5M0NPQWRpM0ZQQndhSzlnZS9qY2c3VjY3cTIxUU5JZ3NYUFpMeG50V1N4b0pvQWVBTjBBVUtVd25TWDNMcnZ3eUZtSk41KzN4aWhKdE5hT1IreERhQnkxeWNXQnkwdytKYUZoZlBlTkJHMzFac0lSdk04VWlKeiIsIm1hYyI6ImU0MWY0MDkxYTNjYTUzZjUwMmI0MDhkYzAzN2ZiNTFjYzJjMTYxOWY5ZmU2NzAzYjVlNzNkZjcxZWM0NmEwNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+