Бастрыкин занялся проблемой с детьми в Калужской области
Глава Следственного комитета России затребовал доклад по ситуации в Боровском районе.
- В средствах массовой информации сообщается, что двое несовершеннолетних проживают в Боровском районе Калужской области у бабушки в ненадлежащих условиях, - прокомментировали 10 декабря в СК. - Мать с детьми не проживает и не оказывает им финансовой помощи. Отмечается бездействие органов опеки.
Следователи начали проверку.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь