Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Обнинске открылся обновлённый молодёжный центр в здании бывшей типографии
Общество

В Обнинске открылся обновлённый молодёжный центр в здании бывшей типографии

Дмитрий Ивьев
10.12, 16:37
0 94
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске в здании бывшей типографии после капитального ремонта заработал новый молодёжный центр.

Проект реализован в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», а всё пространство полностью передано под нужды молодёжи.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, ребята уже активно осваивают обновлённые помещения и в восторге от возможностей, которые теперь у них есть.

Обновлённый центр стал многофункциональным: здесь оборудованы зал для крупных мероприятий, коворкинг, студия для съёмок подкастов, переговорная, а также специальные зоны для детей. Пространство также займут местное отделение «Движения Первых» и «Добро.Центр».

Ожидается, что благодаря переезду и обновлению площадки охват молодёжной аудитории значительно вырастет. В планах — запуск новых проектов, включая школу управления беспилотниками и семейные мастер-классы.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9VT2lDSlpTVXVrOElqNno3dUc5UFE9PSIsInZhbHVlIjoiK2ZLU0lXSkE1M3RFSjZuUFNaVnVmZ3NUYzNwOUQ2bm9JTXNMY0JISUdsV0NwRWxISm9iZDRoMFN2bWJxSUcreVBhK3o3cm5wVW5ONmJuWFY3d3Qrd0dvcTdaUXNIYjlEUFhBSzdxSFVlRi9WL2F1YjRaVTVvcytGWkY3THNjNmVjZFAySlhldW1XcHBQejBoT3RBMGhwb2dKL3hBK0FoMk1KcmxWYWxuWDRNcmQ0VUJGb3lmbmkrblRtbk8wNUVNMTlNOUxvSVM3NkRteVRrYTVWbHNyMnRkRzJPaERGRWFzTHZhUEFia0FoYWxNWVlMZXFTWGYzVXJwZGpnRnBWYWtpMGFZRVdtMW9OeHFPYVliSFJWUmdRc205d0FiVk5sbkQvbG1VWGIyM29YQVlOWkpVckNqTTRDdDJ4OS9OdGs0Si9ZUkJHNkNkNVBQbnFaRTBic2hpZDdscDhOK0pvUTBKY3RKejRzT1ZBRkMzS1BnU1NQTlJpRzdOYXRFZGJFWkxsMW1MV3h0OUN5WVdPMEd2SHF5UlQySm0rWWlueFlobThhK0RYMURla01HZEFuT01NK3AvQkNDUG9IRnNjdiIsIm1hYyI6ImRjYjczNWJhNDNmZjk2MTM5MDZmZTFkOGQzOGE3Y2Q0MzZjYjZjN2ZmYjk1Y2FmYTlmYzZlOTZkMGI2YWQwMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtGWE93akdsUFBTaFEvaDVuT0pud0E9PSIsInZhbHVlIjoiZVVJVFhWbDNRTlZ5VHJ6T0dmL29vaUxHYncwc0pOQ29DU1poOHZlK2V3eXRQL3huOXNoUGZYQW44WTFlOXNrcHZ1d1dUb3ZBb0FPVzZDVCtzQjd4OTdZQlM5VFV0dUh0RmxJRVg5di94UHJwM3h2NGR0Y3IxdGhGV3EzM0JJOU9xVFdsUnZWVGJHem9XSTZTUzFEV1JNcHcvZ3RGQnpub1dIdnlZM1NOWjFRQjZ5THpweGdwd3cxT0thbDZkQW9oZkREYzR0YWVFQ2NrQytQL2Q1Ull6QkJPZ3JpUTVCcGlqNi9wZGtlQWxTTkJXNGFESStyeW1CaWVEUUhrWlFYczZUNXplMnBKYytiTzdFK0VKejBHcFVoaFVZbXgyeEhDbFhXTCs4Z3ByL2tnVGV5S05JSWxEZmlWajNGeXVrQ0pjZXJvYk5KYVozQmZsaGxnUkhqb2o1RlMvd21PbytGSnpZRkNUQk1DV2dqSCtUR0hDWmcyUmg2R3pNcHg2U25teW9SaXJSeHczcHIvbGFiY25NRkhvek9leTdDL2h3V2pBQ29NNTRZRUVhckZCUGEyTnc4dzJ5RCtSOGNPQ3FJdnJtMXNVY1RGSXl6QjVvd2l2eWtjRkU1ak14Z0ZoaTJPSnJUQkZJeGkybmhidURGRnlPZGIrMFFDUk5JeVFndmI1TXNFUE5Jam9WbkZ6R1lKT0xuK1RPemZGbUZLbXFsZ1FtYWhjb2NRQjJQUmtienc5Yk4xdkJMVzFRemd4NEV1eVFaY29DSllIelhYWktjOVlDNFkrNzVzKytZNWEvUkx0WGovSmFXcmowcUx0b1VoM1FnZ2RySnREV3YwTEcwWiIsIm1hYyI6IjM3YjhjMGRlZWY1ZTI0YWEzZTljMGY4MTJkOWQ0MGYyZTI4ODg5OWQ2NzA4MjA2YzVkYTA3NzIxMzhlZTkwYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+