В Обнинске открылся обновлённый молодёжный центр в здании бывшей типографии

В Обнинске в здании бывшей типографии после капитального ремонта заработал новый молодёжный центр.

Проект реализован в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», а всё пространство полностью передано под нужды молодёжи.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, ребята уже активно осваивают обновлённые помещения и в восторге от возможностей, которые теперь у них есть.

Обновлённый центр стал многофункциональным: здесь оборудованы зал для крупных мероприятий, коворкинг, студия для съёмок подкастов, переговорная, а также специальные зоны для детей. Пространство также займут местное отделение «Движения Первых» и «Добро.Центр».

Ожидается, что благодаря переезду и обновлению площадки охват молодёжной аудитории значительно вырастет. В планах — запуск новых проектов, включая школу управления беспилотниками и семейные мастер-классы.