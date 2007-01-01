Утверждён бюджет Калуги на 2026 год
10 декабря состоялось заседание Думы городского округа города Калуги.
Депутаты приняли во втором чтении бюджет Калуги на 2026 год.
Доходы городской казны запланированы в объёме свыше 23 млрд. рублей. Безвозмездные поступления составят порядка 12,5 млрд. рублей, собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета – порядка 10,3 млрд. рублей.
Расходы запланированы в объёме 22,9 млрд. рублей. Предусмотрены средства на ремонт и содержание автомобильных дорог, развитие социальной и спортивной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных домов и расселение аварийного жилого фонда.
«Утверждён главный финансовый документ города. Бюджет традиционно сохраняет социальную направленность, финансирование социальной сферы, образования, культуры и спорта составит 65,7 % от общего объема расходов. В течение 2026 года депутатский корпус совместно с администрацией города продолжит работу над бюджетом, при появлении дополнительных доходов будет корректироваться ведомственная структура расходов», – отметил председатель Думы Юрий Моисеев.
