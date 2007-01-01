В Калуге не выплатили зарплату инженеру
О возбуждении уголовного дела в среду, 10 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
- Следствием установлено, что в период с 1 июня по 6 августа 2025 года инженеру калужского предприятия сферы IT-консалтинга и компьютерных технологий не выплачивалась заработная плата, - прокомментировали в СК. - Задолженность составила более 59 тысяч рублей.
В ходе следствия компания вернула все деньги работнику.
- Действиям подозреваемого будет дана правовая оценка, - заявили в СК.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь