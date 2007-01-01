Роботы, ИИ и стартапы: в Калуге «Новые люди» обсудили сотрудничество инженеров и предпринимателей на всероссийском телемосте

Партия «Новые люди» совместно с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства провела всероссийский телемост, посвящённый развитию робототехники, искусственного интеллекта и инноваций. К дискуссии присоединились участники из разных регионов страны. Главной целью мероприятия стало демонстрация того, как молодые инженеры уже сегодня создают перспективные технологические стартапы.

«Инженеры XX века чертили на бумаге и вели расчёты вручную. Сегодня профессия стала намного интереснее: инженеры проектируют цифровых двойников, управляют роботами и общаются с ИИ как с рабочим инструментом. А современный завод больше похож на научную лабораторию. Мы объединяем академические знания и практику. А значит – решаем главную задачу: к 2030 году подготовить сотни тысяч инженеров будущего», — сказал на открытии телемоста депутат Госдумы, лидер партии Алексей Нечаев.

В ходе трансляции участники со всей страны узнали о перспективных разработках: российских бионических протезах, отечественном программном обеспечении для ветроэнергетики, конструкторах роботов и многом другом.

«У Калужской области огромные перспективы для технологического предпринимательства. В регионе создаются сильные научно-производственные кластеры, ориентированные на инновации. В нашей программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» мы уделяем особое внимание технологическим стартапам. Видим большой запрос на проекты, связанные с робототехникой и внедрением искусственного интеллекта во все сферы», — отметила депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Анастасия Бурляй.

Ранее партия запустила проект «Инженеры будущего», в рамках которого студенты посещают ведущие инновационные компании и узнают о практическом внедрении новых технологий. А для школьников партия проводит «Робоуроки», где дети создают своих первых роботов из российских конструкторов, что повышает интерес к инженерным специальностям.

Мероприятие стало очередным шагом в реализации стратегии партии «Новые люди» по поддержке технологического суверенитета и подготовке кадров для цифровой экономики России.