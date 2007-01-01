В Калужской области главу поселения сняли с должности из-за коррупционного скандала

Во вторник, 9 декабря, прокуратура Ферзиковского района сообщила о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения «Деревня Бронцы» за коррупционное правонарушение.

По данным прокуратуры, чиновник лишился поста из-за нарушений в сфере противодействия коррупции.

— В ходе проверки выяснилось, что глава деревни предпринял действия, наносящие ущерб интересам жителей. Он выразил препятствия взысканию в местный бюджет 1,9 миллиона рублей с бывшего руководителя администрации поселения, который ранее был осужден за коррупцию, - пояснили в ведомстве.

Между двумя ними возник конфликт интересов, о котором глава поселения не сообщил сельской думе.

Прокуратура обратилась в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы сельского поселения.

В результате рассмотрения дела сельская дума добровольно отправила его в отставку.