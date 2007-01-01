Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Козельском районе завели дело на директора ЧОПа, который обманул спортивную школу
Общество

В Козельском районе завели дело на директора ЧОПа, который обманул спортивную школу

Дмитрий Ивьев
09.12, 12:23
В Козельском районе полиция выявила схему мошенничества при исполнении муниципального контракта. Под подозрение попал 43-летний житель Калуги - гендиректор частной охранной компании, рассказали 9 декабря в полиции.

Его фирма заключила договор с местной спортивной школой на услуги охраны. По условиям контракта, все охранники должны были иметь официальные лицензии и разрешения на работу. Однако директор предоставил людей без нужных документов, при этом уверял школу, что всё оформлено правильно.

Из-за этого школа потеряла более 500 тысяч рублей, оплатив услуги, которые оказывались с нарушениями закона.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается. Если вину подтвердят, подозреваемому грозит до шести лет колонии.

криминал
