Калужский предприниматель поставлял опасное мясо в детские сады и школы
Общество

Калужский предприниматель поставлял опасное мясо в детские сады и школы

Дмитрий Ивьев
09.12, 15:26
1 1033
В Калуге предприниматель, занимавшийся разделкой мяса, производством фарша, колбас и консервов, поставлял свою продукцию в детские сады, школы и другие социальные учреждения - несмотря на серьёзные нарушения санитарных и ветеринарных норм. Во вторник, 9 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Проверку провели прокуратура и Россельхознадзор еще 5 ноября. Выяснилось, что на производстве отсутствовал внутренний контроль качества, не было обязательных деклараций соответствия на многие мясные изделия, а у сотрудников - медицинских книжек.

Кроме того, нарушались правила утилизации биологических отходов, санитарное состояние цехов и оборудования оставляло желать лучшего, а хранение сырья и готовой продукции велось с грубыми нарушениями.

Из-за этого возникла реальная угроза для здоровья потребителей, особенно детей. 

4 декабря прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».

