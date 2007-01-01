В Калужской области партия «Новые люди» помогла студентам запустить свои первые стартапы

В Калуге завершился восьмой сезон программы «Я в деле» партии «Новые люди».

Это образовательная платформа для студентов, которые хотят развить свои навыки в бизнес-сфере. Во время курса они встречаются с опытными предпринимателями, участвуют в тренингах, а параллельно создают свои собственные стартапы. В программе действуют три направления: базовое предпринимательство, инноватика и урбанистика.

Итоги работы, проделанной в течение сезона, студенты продемонстрировали на финальной выставке, которая прошла в Федеральном технопарке профессионального образования. Там свои инициативы представили 17 команд. Авторы лучших идей защищали их перед экспертной комиссией, которая определила победителей сезона. В итоге три команды из Калужской области отправятся на всероссийский финал, где поборются за грант на воплощение своих идей.

«Наша программа «Я в деле» строится на том, что мы даём практические навыки. Для нас важно, чтобы проекты студентов не оставались только на бумаге, а получили воплощение. Малый бизнес — это основа сильной и устойчивой экономики, поэтому очень важно вовлекать в предпринимательство как можно больше молодых людей. Если они будут видеть чёткие перспективы развития, то продолжат работать на малой родине, а не уедут в столицу», — подчеркнула депутат Законодательного собрания Калужской области Анастасия Бурляй.

Всероссийская образовательная программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» работает с 2022 года при поддержке партии «Новые люди», Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах страны, в том числе в Калужской области. За это время программа охватила 310 000 студентов и школьников. 84 000 выпускников запустили после её окончания свои предпринимательские проекты в формате стартапов.