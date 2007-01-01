В Бабынино женщина получила штраф за оскорбление в смс-сообщениях

Во вторник, 9 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о привлечении к ответственности местной жительницы за оскорбления по обращению заявителя.

По данным прокуратуры, 65-летняя женщина оскорбляла другого гражданина.

— Женщина направляла SMS-сообщения на мобильный телефон заявителя со словами оскорбления, выраженные в неприличной форме, унижая его честь и достоинство, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление.

Женщину признали виновной и назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.