В Бабынино женщина получила штраф за оскорбление в смс-сообщениях
Во вторник, 9 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о привлечении к ответственности местной жительницы за оскорбления по обращению заявителя.
По данным прокуратуры, 65-летняя женщина оскорбляла другого гражданина.
— Женщина направляла SMS-сообщения на мобильный телефон заявителя со словами оскорбления, выраженные в неприличной форме, унижая его честь и достоинство, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении за оскорбление.
Женщину признали виновной и назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.
