Владислав Шапша: гордимся подвигами, делами и поступками наших земляков

9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что край всегда славился людьми, чьи подвиги и труд стали примером верного служения Родине.

Он напомнил о выдающихся земляках, чьи имена навсегда вписаны в историю. Среди них — четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков, прошедший путь от рядового в Первой мировой до Маршала Победы во Второй мировой войне. Родом из-под Юхнова и братья Дмитрий и Яков Луканины — единственные в СССР близнецы, удостоенные звания Героя Советского Союза. Во время войны они стали меткими артиллеристами, чьё имя внушало страх немецким танкистам.

Также губернатор рассказал о двух Героях России — уроженцах Козельского района. Спецназовцы ВДВ Владимир Игнатов и Артём Щукин участвовали в специальной военной операции и до последнего выполняли боевые задачи, отдав свои жизни за Родину.

Шапша отметил, что калужане гордятся подвигами, делами и поступками земляков.