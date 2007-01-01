Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша: гордимся подвигами, делами и поступками наших земляков
Общество

Владислав Шапша: гордимся подвигами, делами и поступками наших земляков

Дмитрий Ивьев
09.12, 10:48
0 246
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что край всегда славился людьми, чьи подвиги и труд стали примером верного служения Родине.

Он напомнил о выдающихся земляках, чьи имена навсегда вписаны в историю. Среди них — четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков, прошедший путь от рядового в Первой мировой до Маршала Победы во Второй мировой войне. Родом из-под Юхнова и братья Дмитрий и Яков Луканины — единственные в СССР близнецы, удостоенные звания Героя Советского Союза. Во время войны они стали меткими артиллеристами, чьё имя внушало страх немецким танкистам.

Также губернатор рассказал о двух Героях России — уроженцах Козельского района. Спецназовцы ВДВ Владимир Игнатов и Артём Щукин участвовали в специальной военной операции и до последнего выполняли боевые задачи, отдав свои жизни за Родину.

Шапша отметил, что калужане гордятся подвигами, делами и поступками земляков.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFaME5GOGlBSmRLUkFxd0h5WUw5MUE9PSIsInZhbHVlIjoieUZTTllLQUpvaVhMeTV2SGg4Y2EwRytZVlFjOFgreEhwdmZRdTVGOERNcTR2R1MxT01MTEsvbGdSNFl4QWtNZG8vdERlT3puazJiS00wVWRvU3Ixd3NCdzdMQ0xNb2kxWGo3VUNVOXdUUEFvNFM4QWZGUXhLQkI5bzUyOGIyR0NPSEh0QzBpTlRvZmcrV2JydUVQdTlLMTZLaFFoS1ZkbXF3ZnZBaFAvVVFRdUtvb1VQQStIczlBRWpxNExvNzRYVzZRUEQzLy8xWmlRcm5ycXU5cmZvazhRamdzbXJrcUNiU0hHRGRJWkIwV3gwWlNTcmV1VmJSREE3emxxMmt4QjNyV1B4RlNkTHhsWHl6aUVPR0NlU2h2MThUK2RsVUZVSGRWLzBSWmZGaUdCUnhHTzZrUE96TFd3RW5RS0gvVHlTdGFBTFRyL1duQ0toRTJWb1lMYnJDdGd3MlNld1RmbGI3eWxKOEV5QmxSSWFyZElqSXFCZkUxTFFwSXM2eklKdjN2ejRoczRuSVVFcHhZNWU4UWNOUFVtcE9NcElkcmRHd2dxSEtkQWVHK0dnOS9YWlpJbHppaktXb0JNeUpyZCIsIm1hYyI6IjhkY2ZmNWQ5NGMzZmQyY2Q0M2UwMjgxYWZjZTViNTk3MWQ1Zjg2MDkxMmI3OTBhYWExNGEyY2ZiMGE4MWM5MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQ0WllzSDk5VnBZZlVNcjhNc3NpVlE9PSIsInZhbHVlIjoidEhZOVlEQ0pqVzRuZEV2YlhuMTFDTzdnZDJ0NXFDYXpUaGN1aFVwZ3ZnSk1Zd0tUeGFQZHJhVkhaVGVxcTQ1ZHd4cVMxc2hxQXpwMlFuVjFPTGh2eWM2aWxxQ2lndTZ0RmV1N2VkUUJObzBlN1IvbFlPdVlnYTIrVTd6RFA2eHc3SEt1WWFCWG1uUTl2NFNkMlZhazFweXFmOURsV1V5VE9DeXNuVWZGYXlqMlhSVWVlOUVjTmQxNzdyMlpxR0lLVUFPSHJZcUhuU0dicWMvZ3VJbFRqMEJaOWhmMXl4TTBzcjlOS09HaU9yNTlOVXo3RUxTaC9HTkpkSVBTMmlKREVUbUlBMGNCRkRESWk1VWFBaVl1QW1BVDJjazFrRUx3YlV5Tzh3NWVaSXU4NG5XbS91QkQwOWdSc0d5WmxGSFQ2eEUydkc1RFdlUkxBYU5DNUdqN0I0N2E5UWxMaWY0TC9IckRlellwSXN5NXM5VVJXTExzaWpOQmM1TmhxQys5em11ZVhBSVhvOGhGZmRkNFpZZnVxYkUyd1dDZUttYTFMR3l3NVJOY05FVFBjeXBwUWszZGZtQkNPTXdJaGx5dWVOWGV0NVYzU2hTMnM0YUFkdktVR29lM3BOMzVITnBXTkEyU1ZaT3ppSjVmZy81NW4rZFlzRVZUc21XNUpvTWpFNE8xNlMzSU53L3dkOFRCdzRwVDFJa29pZVZzWjQ2enl0Nm1hdVRyNFVkN1FnSXpXbVMwTDdNUzFIUmVnVVB2S2Nmd1ZLMms5ZEdTM0NDL0M2d3NKOThNclQvcTU5SHpvSnAvdXJKOSsxZWY1U25MSUZiS1hsK1RtOWx1cHg3eCIsIm1hYyI6ImFlZGJhMGNkYmE0N2I4YWRkYzNmMWM3OTMzYmMwYTU4OWE4YTNkMDVlN2MzYTFiNDY3Y2VmN2U4MzI3ZDhkZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+