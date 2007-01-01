Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил Сергея Иванова с получением высокой награды

Директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба удостоен медали «Лучшая академическая школа» от Отделения медицинских наук Российской академии наук в номинации «Клиническая медицина».

Шапша отметил, что эта награда — признание не только личных заслуг Иванова, но и всего коллектива центра.

Как подчеркнул губернатор, их вклад в развитие ядерной медицины спасает тысячи жизней.